/ಮಿಡಿದ ಹೃದಯ.. ವೆನೆಜುವೆಲಾಗೆ ಭಾರೀ ಮೊತ್ತದ ಧನ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಫುಟ್ಬಾಲ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಪ್ಲೇಯರ್‌!

Brazilian football star Neymar donates: ವೆನೆಜುವೆಲಾದಲ್ಲಿ ಭೀಕರವಾಗಿ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ತೀವ್ರ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. 1400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕೂಡ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಅವಶೇಷಗಳಡಿ ಸಿಲುಕಿವೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಭಾರೀ ಮೊತ್ತದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾರಕ ಭೂಕಂಪದಿಂದ ವೆನೆಜುವೆಲಾ ತತ್ತರಿಸಿ ಹೋಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರವೂ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. 1400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ಜೀವ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸಾವಿರಾರು ಜನರನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ವೆನೆಜುವೆಲಾದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ ನೇಮರ್ ಅವರು 25,0000 USD (2,36,32,387) ದೇಣಿಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಭೂಕಂಪದಿಂದ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಆಹಾರ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಶ್ರಯಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ತಕ್ಷಣದ ಸಹಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಈ ಹಣವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸದ್ಯ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ಜನರಿಗಾಗಿ ನನ್ನ ಹೃದಯ ಮಿಡಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೇಮರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ನೀಡುವ ಈ ಸಣ್ಣ ಕೊಡುಗೆಯೂ ಸಂತ್ರಸ್ಥ ಪೀಡಿತ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ತುಂಬುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೇಮರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ರಣಭೀಕರ ಭೂಕಂಪದಿಂದ 1,430 ಜನ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ರೆ 3,238 ಜನರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು ಕೆಲವರು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. 3,142 ಕುಟುಂಬಗಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಾರ್ಜ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
2026ರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಆರಂಭದ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ನೇಮರ್ ಅವರು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ ಫುಲ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ನಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ 34 ವರ್ಷದ ನೇಮರ್ ಅವರು, ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಬ್ರೆಜಿಲ್ 3-0 ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲುವು ಪಡೆಯಲು ನೆರವಾಗಿದ್ದರು.