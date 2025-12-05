English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಮಾರ್ನಿಂಗ್‌ ಬ್ರೇಕ್‌ಪಾಸ್ಟ್‌ಗೆ ಬ್ರೆಡ್‌ ಆಮ್ಲೆಟ್‌ ತಿನ್ನೋದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವೇ?

 ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ದಿನ ಪೂರ್ತಿ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಎಂದರೆ ಬ್ರೇಕ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ..ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬ್ರೇಕ್‌ಪಾಸ್ಟ್‌ಗೆ ಬ್ರೆಡ್‌ ಆಮ್ಲೆಟ್‌ ತಿನ್ನೋದು ಸೇಫಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತಾ ಹೇಳ್ತೀವಿ..
ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ದಿನ ಪೂರ್ತಿ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಎಂದರೆ ಬ್ರೇಕ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ದಿನವನ್ನು ಆನಂದಮಯವಾಗಿ ಕಳೆಯಲು ಶಕ್ತಿನ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಬೆಳಗಿನ ವೇಳೆ ಆರೋಗ್ಯವಾದ ಅಲ್ಪ ಆಹಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.  

ಆದ್ರೆ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಬೇಗ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಲಿ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಡ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದು ತಿನ್ನಲು ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಉಪಾಹಾರವಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದೇ.

ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನ ಉಪಾಹಾರವು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ದಿನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಉಪಾಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು. 

ಬ್ರೆಡ್‌ ಆಮ್ಲೆಟ್‌ ರುಚಿಕರ ಆಗಿದೆ ಅಂತಾ ಅದನ್ನೇ ತಿನ್ನೋರು ಜಾಸ್ತಿ ಮಂದಿ ಇರತ್ತಾರೆ. ಉಪಹಾರಕ್ಕೆ ಬ್ರೆಡ್‌ ಆಮ್ಲೆಟ್‌ ತಿನ್ನೋದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಹದಗೆಡಿಸುತ್ತದೆ.

