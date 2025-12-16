English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನ ವಧುವಿನ ಹಲ್ಲು ಕೀಳುವ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಎಲ್ಲಾದರೂ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿರುವ ದೇಶದಲ್ಲಿದೆ ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಸಂಪ್ರದಾಯ

Bride Tooth Removal Ritual: ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿರುವ ದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಕೆಲ ವಿಚಿತ್ರ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿವೆ. 
 
1 /6

Bride Tooth Removal Ritual : ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಮದುವೆಗಳನ್ನು ವಿಭಿನ್ನ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಮದುವೆಗೆ ಮೊದಲು ವಧುವಿನ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಕೀಳುವ ಪದ್ಧತಿ ಎಂದಾದರೂ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಇದನ್ನು ಮೊದಲು ಕೇಳಿದರಿಗೂ ಎಂತವರಿಗಾದರೂ ಅಚ್ಚರಿ ಉಂಟಾಗುವುದೇನೋ ನಿಜ. ಆದರೆ ಈ ಅಪರೂಪದ ಆಚರಣೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ನಿಜಗಾಗಿಯೂ  ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.  

2 /6

ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಪದ್ಧತಿ ಚೀನಾದ ಗೆಲಾವೊ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಜನಾಂಗ ಚೀನಾ ಮತ್ತು ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಚೀನಾದ ಗುಯಿಝೌ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷಿಯೇ ಇವರ ಪ್ರಮುಖ ಜೀವನಾಧಾರ.  

3 /6

ಗೆಲಾವೊ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಗೆ ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷವಾದಾಗ ಮದುವೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ವಧುವಿನ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಮುಂಭಾಗದ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಕೆಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನೂ ಕೀಳಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.  

4 /6

ಜನಪ್ರಿಯ ಜಾನಪದ ಕಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗೆಲಾವೊ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬಳು ಸಮುದಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹಣ್ಣು ಕಲೆಹಾಕುವಾಗ ಬಿದ್ದು ತನ್ನ ಮುಂಭಾಗದ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಳು. ಆಕೆಯ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಪದ್ಧತಿ ಆರಂಭವಾಯಿತು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.  

5 /6

ಹಲ್ಲು ಕೀಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಹುಡುಗಿಯ ಮಾವ ಅಥವಾ ತಾಯಿಯ ಕಡೆಯ ಪುರುಷ ಸಂಬಂಧಿಯೇ ಈ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ನಂತರ ಒಸಡುಗಳಿಗೆ ಔಷಧೀಯ ಪುಡಿ ಹಚ್ಚಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಅಪಹಾಸ್ಯಕ್ಕೊಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದರು.  

6 /6

ಮೇಲಿನ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ದುರದೃಷ್ಟ, ಬಂಜೆತನ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬದ ಅಶಾಂತಿ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯೂ ಈ ಆಚರಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಈ ಕ್ರೂರ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಳಿದುಹೋಗಿದ್ದು, ಈಗ ಕೇವಲ ಸಾಂಕೇತಿಕ ನೆನಪಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿದೆ.  

