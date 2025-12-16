ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನ ವಧುವಿನ ಹಲ್ಲು ಕೀಳುವ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಎಲ್ಲಾದರೂ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿರುವ ದೇಶದಲ್ಲಿದೆ ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಸಂಪ್ರದಾಯ

Bride Tooth Removal Ritual: ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿರುವ ದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಕೆಲ ವಿಚಿತ್ರ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿವೆ.
Bride Tooth Removal Ritual : ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಮದುವೆಗಳನ್ನು ವಿಭಿನ್ನ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಮದುವೆಗೆ ಮೊದಲು ವಧುವಿನ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಕೀಳುವ ಪದ್ಧತಿ ಎಂದಾದರೂ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಇದನ್ನು ಮೊದಲು ಕೇಳಿದರಿಗೂ ಎಂತವರಿಗಾದರೂ ಅಚ್ಚರಿ ಉಂಟಾಗುವುದೇನೋ ನಿಜ. ಆದರೆ ಈ ಅಪರೂಪದ ಆಚರಣೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ನಿಜಗಾಗಿಯೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಪದ್ಧತಿ ಚೀನಾದ ಗೆಲಾವೊ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಜನಾಂಗ ಚೀನಾ ಮತ್ತು ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಚೀನಾದ ಗುಯಿಝೌ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷಿಯೇ ಇವರ ಪ್ರಮುಖ ಜೀವನಾಧಾರ.
ಗೆಲಾವೊ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಗೆ ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷವಾದಾಗ ಮದುವೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ವಧುವಿನ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಮುಂಭಾಗದ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಕೆಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನೂ ಕೀಳಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
ಜನಪ್ರಿಯ ಜಾನಪದ ಕಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗೆಲಾವೊ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬಳು ಸಮುದಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹಣ್ಣು ಕಲೆಹಾಕುವಾಗ ಬಿದ್ದು ತನ್ನ ಮುಂಭಾಗದ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಳು. ಆಕೆಯ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಪದ್ಧತಿ ಆರಂಭವಾಯಿತು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಲ್ಲು ಕೀಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಹುಡುಗಿಯ ಮಾವ ಅಥವಾ ತಾಯಿಯ ಕಡೆಯ ಪುರುಷ ಸಂಬಂಧಿಯೇ ಈ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ನಂತರ ಒಸಡುಗಳಿಗೆ ಔಷಧೀಯ ಪುಡಿ ಹಚ್ಚಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಅಪಹಾಸ್ಯಕ್ಕೊಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದರು.
ಮೇಲಿನ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ದುರದೃಷ್ಟ, ಬಂಜೆತನ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬದ ಅಶಾಂತಿ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯೂ ಈ ಆಚರಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಈ ಕ್ರೂರ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಳಿದುಹೋಗಿದ್ದು, ಈಗ ಕೇವಲ ಸಾಂಕೇತಿಕ ನೆನಪಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿದೆ.