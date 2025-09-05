English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ದುಬಾರಿ ಹೇರ್‌ ಡೈ ಬೇಕಿಲ್ಲ... ಬದನೆಕಾಯಿ ಈ ರೀತಿ ಬಳಸಿದರೆ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಕಪ್ಪಾಗುವುದು ಬಿಳಿ ಕೂದಲು!

White Hair Remedy: ಬದನೆಕಾಯಿಯನ್ನು ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಔಷಧವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 

ಬದನೆಕಾಯಿಯನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಮರಳಿ ಕಪ್ಪಾಗಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆಂದೂ ಕೂದಲು ಬಿಳುಪಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. 
natural remedy for white hair: ಬಿಳಿ ಕೂದಲನ್ನು ಬೇರು ಸಹಿತ ಮರಳಿ ಕಪ್ಪಾಗಿಸಲು ಹಲವು ಮನೆಮದ್ದುಗಳಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬದನೆಕಾಯಿ ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಔಷಧವಾಗಿದೆ. ಬದನೆಕಾಯಿಯನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಬಳಸಿದರೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗುವುದು.

ಒಂದರಿಂದ ಎರಡು ಬದನೆಕಾಯಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ. ಬದನೆಕಾಯಿಯನ್ನು ಇಡಿಯಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿಟ್ಟು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಬದನೆಕಾಯಿಯ ಸಿಪ್ಪೆಯ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾದ ಬಳಿಕ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆಯಿರಿ. 

ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಗೆ ರೋಸ್ಮರಿ ಎಲೆಯ ಪುಡಿ, ಸೀಗೆಕಾಯಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಂತೆಕಾಳು ಮತ್ತು ಹೆನ್ನಾ ಪೌಡರ್‌ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲಾ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಸಿ.

ಹುರಿದ ಬದನೆಕಾಯಿಯನ್ನು ಸ್ಮಾಶ್‌ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ. ಈ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಗುವ ತನಕ ಕುದಿಸಿ. ತಣ್ಣಗಾದ ಬಳಿಕ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಿ ಶೇಖರಿಸಿಡಿ.

ಬದನೆಕಾಯಿಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಈ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ವಾರದಲ್ಲಿ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಬಾರಿ ತಲೆಗೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರಿಂದ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ ನಿಲ್ಲುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಬೇರು ಸಹಿತ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗುವುದು.  

ಸೂಚನೆ: ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಈ ಲೇಖನವು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.

