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Vastu Tips: ಈ ದಿನ ಪೊರಕೆ ಖರೀದಿಸಿದರೆ ಒಲಿಯುವಳು ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ.. ಸುರಿಯವುದು ಹಣದ ಮಳೆ, ಕಡು ಬಡವನೂ ಧನಿಕನಾಗುವ!

Written ByChetana Devarmani
Published: Jun 30, 2026, 10:24 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 10:24 PM IST

Broom Vastu Tips: ಪೊರಕೆಯು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟವು ಪೊರಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. 

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Broom Vastu Tips: ಪೊರಕೆಯು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟವು ಪೊರಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

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ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲೂ ಪೊರಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಲವು ನಿಯಮಗಳಿವೆ. ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಪೊರಕೆ ಕೊಳ್ಳಲು ಒಳ್ಳೆಯದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿವೆ. ಬನ್ನಿ, ಪೊರಕೆ ಕೊಳ್ಳಲು ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ನಿಯಮಗಳಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.

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ಸೋಮವಾರ ಪೊರಕೆ ಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಸೋಮವಾರದಂದು ಪೊರಕೆ ಖರೀದಿಸಿದರೆ ಅದು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಸಾಲವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಸಂತೋಷವಾಗಿರಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ ಸೋಮವಾರ ಪೊರಕೆ ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.  

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ಶನಿವಾರದಂದು ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಾರದು. ಶನಿವಾರದಂದು ಪೊರಕೆ ಕೂಡ ಖರೀದಿಸಬಾರದು. ಇದರಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿ ಕೋಪಗೊಳ್ಳುವಳು. ಶನಿವಾರದಂದು ಪೊರಕೆ ಖರೀದಿಸುವುದು ಮಂಗಳಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.  

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ಮನೆಗೆ ಪೊರಕೆ ಖರೀದಿಸಲು ಶುಕ್ರವಾರ ಅಥವಾ ಮಂಗಳವಾರ ಮಾತ್ರ ಖರೀದಿಸಬೇಕು. ಇದು ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ಮತ್ತು ಮಂಗಳವಾರ ದೀಪಾವಳಿಯಂದು ಪೊರಕೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.  

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ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪಂಚಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಪೊರಕೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಬೇಡಿ ಏಕೆಂದರೆ ಪಂಚಕದ ಅವಧಿಯನ್ನು ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಮನೆಯ ವಾಯುವ್ಯ ಅಥವಾ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಪೊರಕೆಯನ್ನು ಇಡಬೇಕು.

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ಇದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ. ಮನೆಯ ಈಶಾನ್ಯ ಅಥವಾ ಆಗ್ನೇಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಪೊರಕೆಯನ್ನು ಇಡಬೇಡಿ. (ಸೂಚನೆ: ಈ ಲೇಖನವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

TAGS:
Broom Vastu Shastra
Vastu Tips
Vastu Tips For Money

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