/Vastu Tips: ಈ ದಿನ ಪೊರಕೆ ಖರೀದಿಸಿದರೆ ಒಲಿಯುವಳು ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ.. ಸುರಿಯವುದು ಹಣದ ಮಳೆ, ಕಡು ಬಡವನೂ ಧನಿಕನಾಗುವ!

Broom Vastu Tips: ಪೊರಕೆಯು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟವು ಪೊರಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
Broom Vastu Tips: ಪೊರಕೆಯು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟವು ಪೊರಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲೂ ಪೊರಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಲವು ನಿಯಮಗಳಿವೆ. ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಪೊರಕೆ ಕೊಳ್ಳಲು ಒಳ್ಳೆಯದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿವೆ. ಬನ್ನಿ, ಪೊರಕೆ ಕೊಳ್ಳಲು ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ನಿಯಮಗಳಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಸೋಮವಾರ ಪೊರಕೆ ಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಸೋಮವಾರದಂದು ಪೊರಕೆ ಖರೀದಿಸಿದರೆ ಅದು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಸಾಲವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಸಂತೋಷವಾಗಿರಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ ಸೋಮವಾರ ಪೊರಕೆ ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ಶನಿವಾರದಂದು ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಾರದು. ಶನಿವಾರದಂದು ಪೊರಕೆ ಕೂಡ ಖರೀದಿಸಬಾರದು. ಇದರಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿ ಕೋಪಗೊಳ್ಳುವಳು. ಶನಿವಾರದಂದು ಪೊರಕೆ ಖರೀದಿಸುವುದು ಮಂಗಳಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಮನೆಗೆ ಪೊರಕೆ ಖರೀದಿಸಲು ಶುಕ್ರವಾರ ಅಥವಾ ಮಂಗಳವಾರ ಮಾತ್ರ ಖರೀದಿಸಬೇಕು. ಇದು ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ಮತ್ತು ಮಂಗಳವಾರ ದೀಪಾವಳಿಯಂದು ಪೊರಕೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪಂಚಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಪೊರಕೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಬೇಡಿ ಏಕೆಂದರೆ ಪಂಚಕದ ಅವಧಿಯನ್ನು ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಮನೆಯ ವಾಯುವ್ಯ ಅಥವಾ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಪೊರಕೆಯನ್ನು ಇಡಬೇಕು.
ಇದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ. ಮನೆಯ ಈಶಾನ್ಯ ಅಥವಾ ಆಗ್ನೇಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಪೊರಕೆಯನ್ನು ಇಡಬೇಡಿ. (ಸೂಚನೆ: ಈ ಲೇಖನವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)