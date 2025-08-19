BSNL ₹1 Recharge Offer: ಭಾರತ್ ಸಂಚಾರ್ ನಿಗಮ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್- ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಫರ್ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಪ್ಲಾನ್ ಬೆಲೆ ಕೇವಲ ₹1. ತಿಂಗಳಾಂತ್ಯದವರೆಗೂ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಚರಣೆಯ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತ್ ಸಂಚಾರ್ ನಿಗಮ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್- ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ ಕೇವಲ ₹1ಗೆ ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ ₹1 ಸ್ಪೆಷಲ್ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಇದೇ 31 ಆಗಸ್ಟ್ 2025ರವರೆಗೂ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ ಆರಂಭಿಸಿರುವ ₹1 ರಿಚಾರ್ಜ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ದೇಶವ್ಯಾಪಿ ಅನಿಯಮಿತ ಕರೆ, ಪ್ರತಿದಿನ 100 ಫ್ರೀ ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶುಲ್ಕವಿಲ್ಲದೆ ನಿತ್ಯ 2ಜಿಬಿ 4G ಡೇಟಾ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಈ ವಿಶೇಷ ₹1 ಪ್ಲಾನ್ ಸಂಪೂರ್ಣ 30ದಿನಗಳ ಮಾನ್ಯತೆಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ ಪರಿಚಯಿಸಿರುವ ₹1 ರಿಚಾರ್ಜ್ ಕೊಡುಗೆ ಹೊಸ ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ 4G ಸಿಮ್ ಖರೀದಿಸುವವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿರಲಿದೆ. ನೀವು ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ 4G ಬಳಕೆದಾರರಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ.