ಸತತ ಏರಿಕೆಗೆ ಫುಲ್‌ಸ್ಟಾಪ್.. ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿಗೆ ಶುರುವಾಯ್ತು ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್‌! ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ಬಂಪರ್‌..

Gold Rate drop prediction: ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವಾರಗಳಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಏರುತ್ತಿವೆ. ಅವು ಬಹುತೇಕ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ದಾಖಲೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಮುರಿಯುತ್ತಿವೆ. ನಡುವೆ ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಕುಸಿತಗಳನ್ನು ಸಹ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ಹಠಾತ್ ಹೆಚ್ಚಳವು ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದೇ? ತಜ್ಞರು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ?
 
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 8 ರಂದು 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹತ್ತು ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,24,240 ರೂ. ತಲುಪಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಸಂಭವಿಸಿದ ಬದಲಾವಣೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಇದನ್ನು ಬಬಲ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಎಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.   

ಅಂದರೆ, ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಅಸ್ಥಿರ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಬೆಲೆಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಏರಿದಾಗ, ತಕ್ಷಣವೇ ಮತ್ತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಊಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಈಗ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿರುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.  

ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ದಾಖಲೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಒಂದು ಔನ್ಸ್ (31.2 ಗ್ರಾಂ) $4,000 ದಾಟಿದೆ. ಅದು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ದಾಟಿ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ದಾಖಲೆಯ $4,014 ಅನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಈ ಏರಿಕೆಗೆ ಡಾಲರ್ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಯುಎಸ್ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿನ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಣದುಬ್ಬರದಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಹಠಾತ್ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.  

ಈ ವರ್ಷವೊಂದರಲ್ಲೇ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ಶೇ. 50 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯವು ಶೇ. 10 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಡಾಲರ್ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಮೌಲ್ಯ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ.   

ಚಿಲ್ಲರೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಹಾಗೂ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಅಮೆರಿಕದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಥಿರವಾದರೆ, ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಊಹಿಸುತ್ತಾರೆ.  

