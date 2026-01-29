Gold Price Bubble Trend: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವಿನ ಖರೀದಿದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬೇಕು. ಆದರೆ ಚಿನ್ನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆ ತರ್ಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವಿನ ಖರೀದಿದಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬೇಕು. ಆದರೆ ಚಿನ್ನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆ ತರ್ಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಮದುವೆ ಸೀಸನ್ ಇದ್ದರೂ, ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿದಿವೆ. ದರಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿವೆ.. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಬೇಡಿಕೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಎಂದರೆ ಅದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಎಂದು ಅರ್ಥವಲ್ಲ ಎಂಬ ವಾದ ಬಲವಾಗಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ.
೨೦೨೫ ರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ಶೇ. ೬೦ ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಚ್ಚಳವಲ್ಲ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರು ಇದನ್ನು 'ನೀರಿನ ಮೇಲಿನ ಗುಳ್ಳೆ' ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರರ್ಥ ಬೆಲೆ ಅದರ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಈ ನೀರಿನ ಮೇಲಿನ ಗುಳ್ಳೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಸಿಡಿದರೆ, ನಷ್ಟಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂಬ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ.
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದಾಗ, ದೊಡ್ಡ ವಿದೇಶಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಅದು "ಇನ್ನಷ್ಟು ಏರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳುವ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವರದಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಟೀಕೆ ಇದೆ. ಗೋಲ್ಡ್ಮನ್ ಸ್ಯಾಚ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜೆಪಿ ಮಾರ್ಗನ್ನಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಖರೀದಿಸಲು ಧಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ದೊಡ್ಡ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ನಿಧಾನವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮಾರಿ ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳಿವೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಬೆಲೆಗಳು ಕುಸಿದಾಗ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರೇ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ.
ಲಂಡನ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳು ಹೊಸದೇನಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ, ಜೆಪಿ ಮಾರ್ಗನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ "ಸ್ಪೂಫಿಂಗ್" ಎಂಬ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಚಿನ್ನದ ದರಗಳನ್ನು ಕೃತಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿತ್ತು. ದೊಡ್ಡ ನಕಲಿ ಆರ್ಡರ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವುದು ತಂತ್ರವಾಗಿದೆ. ಈ ಅಪರಾಧಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಭಾರಿ ದಂಡವನ್ನು ಸಹ ಪಾವತಿಸಿದೆ. ಇದು ಬೆಲೆ ಕುಶಲತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಹಿಂದೆಯೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. 1980 ರಲ್ಲಿ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿ ನಂತರ ಶೇಕಡಾ 57 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದವು. ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು 25 ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕಾಯಿತು. 2011 ರಲ್ಲಿ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಏರಿಕೆಯೂ ಇತ್ತು, ಅದು ಶೇಕಡಾ 45 ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿತು. ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕಾಯಿತು.
ಈಗ, ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಹೇಳುವಂತೆ, 2026 ರಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕುಸಿದಾಗ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ನಗದು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಇಟಿಎಫ್ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕುಸಿಯಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.