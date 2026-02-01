Budget 2026: ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯುತ್ತಿರುವ ಚಿನ್ನ! ಬಜೆಟ್‌ ಮಂಡನೆಯಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತಾ ಕಡಿವಾಣ? ಖರೀದಿಸುವ ನಿಯಮವೇ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ!

Budget 2026: ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಹಾಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು 2026ರ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
Budget 2026: ಕಳೆದ ಬಜೆಟ್ ನಂತರ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. 2026ರ ಬಜೆಟ್ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಚಿನ್ನದ ಬಗ್ಗೆ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರಮುಖ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬಹುದೇ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಜನರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿ ನಿಯಮಗಳು, ವರದಿ ಮಾಡುವ ಕ್ರಮಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತವೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎದುರಾಗಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ಸುಮಾರು ₹1.67 ಲಕ್ಷದ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿದ್ದು, ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ ₹3.47 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇವು MCX ಸ್ಪಾಟ್ ದರಗಳಾಗಿವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಂಡರೂ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
2025ರ ಬಜೆಟ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ಸುಮಾರು ₹84,000 ಇದ್ದರೆ, ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಕೆಜಿಗೆ ₹99,600 ಆಗಿತ್ತು. ಕೇವಲ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 100 ಶೇಕಡಾ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 250 ಶೇಕಡಾ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
ಅಂದಾಜುಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತೀಯ ಕುಟುಂಬಗಳ ಬಳಿ 34,600 ಟನ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಇದು ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಒಟ್ಟು ಚಿನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು. ಆರ್ಬಿಐ ಕೂಡ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಸುಮಾರು 880.2 ಟನ್ಗಳ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಕುಟುಂಬಗಳ ಚಿನ್ನದ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 3.8 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗೆ ತಲುಪಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಆದಾಯ ಅಥವಾ ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ಖರೀದಿಸಿದ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಶೋಧದ ವೇಳೆ ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ 500 ಗ್ರಾಂ, ಅವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ 250 ಗ್ರಾಂ ಹಾಗೂ ಪುರುಷರಿಗೆ 100 ಗ್ರಾಂ ವರೆಗಿನ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕುಟುಂಬದ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿನ್ನಕ್ಕೂ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗಬಹುದು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ತೆರಿಗೆ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಡಬಹುದಾದ ಚಿನ್ನದ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ. ಆದರೆ ಐಟಿಆರ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು ಬರಬಹುದು. ₹2 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಗೆ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಗೆ 3 ಶೇಕಡಾ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಮತ್ತು ಆಭರಣ ತಯಾರಿಕಾ ಶುಲ್ಕದ ಮೇಲೆ 5 ಶೇಕಡಾ ಜಿಎಸ್ಟಿ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಚಿನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ 12.5 ಶೇಕಡಾ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಬಂಡವಾಳ ಲಾಭದ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಒಳಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ 20 ಶೇಕಡಾ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಬಂಡವಾಳ ಲಾಭದ ತೆರಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ. 2026ರ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದೇಶವೇ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ.