  • ಬಜೆಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್.. ಒಂದೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಪಾತಾಳಕ್ಕಿಳಿದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ! ಇಲ್ಲಿದೆ ಇಂದಿನ ದರಪಟ್ಟಿ..

ಬಜೆಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್.. ಒಂದೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಪಾತಾಳಕ್ಕಿಳಿದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ! ಇಲ್ಲಿದೆ ಇಂದಿನ ದರಪಟ್ಟಿ..

Gold Rate Today: ಬಜೆಟ್‌ ನಂತರ ಇಂದು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.. ಹಾಗಾದರೇ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಹೇಗಿದೆ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ.. 
 
1 /5

ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಕುಸಿಯುತ್ತಿವೆ.. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಟ್ರಂಪ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಯುಎಸ್ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಹೊಸ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೇಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ಕುಸಿಯುತ್ತಿವೆ.   

2 /5

ಕಳೆದ ವಾರ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೂ, ಈ ವಾರ ಅವು ಕುಸಿಯುತ್ತಿವೆ. ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೇ  ದೇಶದ ವಿವಿಧ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಹೇಗಿದೆ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ..   

3 /5

ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,62,540 ರೂ. ನಿನ್ನೆ ಈ ಬೆಲೆ 1,62,550 ರೂ. ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿತ್ತು. 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರ 1,48,990 ರೂ. ನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದರೂ.. ನಿನ್ನೆ ಈ ಬೆಲೆ 1,49,000 ರೂ. ಆಗಿತ್ತು.  

4 /5

ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ 10 ಗ್ರಾಂ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,60,720 ರೂ.ಗಳಾಗಿದ್ದು, 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,47,340 ರೂ.ಗಳಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,60,570 ರೂ.ಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,47,190 ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ.  

5 /5

ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ 3,49,900 ರೂ. ನಿನ್ನೆ ಈ ಬೆಲೆ 3,50,000 ರೂ.ಗೆ ಸ್ಥಿರವಾಯಿತು. ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ 3,19,900 ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ 3,49,900 ರೂ.ನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ಈ ಬೆಲೆ 3,50,000 ರೂ.ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ.

