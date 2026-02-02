ಬಜೆಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್.. ಒಂದೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಪಾತಾಳಕ್ಕಿಳಿದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ! ಇಲ್ಲಿದೆ ಇಂದಿನ ದರಪಟ್ಟಿ..

Gold Rate Today: ಬಜೆಟ್ ನಂತರ ಇಂದು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.. ಹಾಗಾದರೇ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಹೇಗಿದೆ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ..
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಕುಸಿಯುತ್ತಿವೆ.. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಟ್ರಂಪ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಯುಎಸ್ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಹೊಸ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೇಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ಕುಸಿಯುತ್ತಿವೆ.
ಕಳೆದ ವಾರ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೂ, ಈ ವಾರ ಅವು ಕುಸಿಯುತ್ತಿವೆ. ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೇ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಹೇಗಿದೆ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ..
ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,62,540 ರೂ. ನಿನ್ನೆ ಈ ಬೆಲೆ 1,62,550 ರೂ. ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿತ್ತು. 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರ 1,48,990 ರೂ. ನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದರೂ.. ನಿನ್ನೆ ಈ ಬೆಲೆ 1,49,000 ರೂ. ಆಗಿತ್ತು.
ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ 10 ಗ್ರಾಂ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,60,720 ರೂ.ಗಳಾಗಿದ್ದು, 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,47,340 ರೂ.ಗಳಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,60,570 ರೂ.ಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,47,190 ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ.
ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ 3,49,900 ರೂ. ನಿನ್ನೆ ಈ ಬೆಲೆ 3,50,000 ರೂ.ಗೆ ಸ್ಥಿರವಾಯಿತು. ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ 3,19,900 ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ 3,49,900 ರೂ.ನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ಈ ಬೆಲೆ 3,50,000 ರೂ.ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ.