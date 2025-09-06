ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡೋಕೆ ಇಲ್ಲಿವೆ ಟಾಪ್‌ 5 ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚು, ಸುರಕ್ಷಿತ ದೇಶಗಳು..! ತಪ್ಪದೇ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ

Top Asian Countries to visit : ನೀವು ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಒಂದು ಸ್ಥಳವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ 5 ದೇಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬನ್ನಿ ಬಜೆಟ್ ಸ್ನೇಹಿ ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಅದ್ಥುತ ಸ್ಥಳಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ..
ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ ಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ, ಏಷ್ಯಾದ ಕೆಲವು ಬಜೆಟ್ ಸ್ನೇಹಿ ದೇಶಗಳು ಪರಿಪೂರ್ಣವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ ಸಿಗುವುದು ಮುಖ್ಯ ಮತ್ತು ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ದೇಶವು ಭಾರತೀಯ ಪ್ರವಾಸಿಗರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ.
ಭಾರತದ ನೆರೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರವಾದ ನೇಪಾಳವು ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ. ನೇಪಾಳದಿಂದ ಹಿಮಾಲಯದ ಅದ್ಭುತ ನೋಟಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಹಿಮಾಲಯ ಶಿಖರಗಳು, ಪಶುಪತಿನಾಥ ದೇವಾಲಯ ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾದ ಸರೋವರಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ. ವಸತಿ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಸಹ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ.
ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾದ ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಒಂದು ಸುಂದರ ದೇಶ, ಇದು ತನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ರುಚಿಕರವಾದ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಡಲತೀರಗಳು, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು. ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ರಾತ್ರಿಜೀವನವನ್ನು ಆನಂದಿಸಬಹುದು.
ಸುಂದರವಾದ ಕಡಲತೀರಗಳು, ಪ್ರಾಚೀನ ದೇವಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ರೋಮಾಂಚಕ ರಾತ್ರಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್, ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ, ಪಟ್ಟಾಯ, ಫುಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಕೋರಲ್ ದ್ವೀಪದಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಕಾಂಬೋಡಿಯಾ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಥಳವಾಗಿದ್ದು, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಕೋರ್ ವಾಟ್ ದೇವಾಲಯ ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಕಾಂಬೋಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಮತ್ತು ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಬಜೆಟ್ ಸ್ನೇಹಿ ದೇಶ.
ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸುಂದರವಾದ ಮರಳಿನ ಕಡಲತೀರಗಳು, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ವನ್ಯಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಗಿರಿಧಾಮಗಳು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನಗಳಿಗೂ ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು.