/ಬುಧ ಅಸ್ತ: ಮುಂದಿನ 30 ದಿನ ಈ 4 ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ, ಅಪಾರ ಧನಲಾಭ!

ಬುಧನನ್ನ ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೂಡ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ಸಂಬಂಧಿತ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹೂಡಿಕೆ, ಸಾಲ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನ ಕೇವಲ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಫಲಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಬದಲು ವಾಸ್ತವಿಕ ಹಣಕಾಸು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಯನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
Budh Ast August 2026: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿತಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಇದೀಗ ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಆಗಸ್ಟ್ 18ರಿಂದ ಅಸ್ತವಾಗಲಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಮುಂದಿನ ಸುಮಾರು 30 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ, ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳ ಯೋಗ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಬುಧನನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ಮಾತುಕತೆ, ವ್ಯವಹಾರ, ಸಂವಹನ, ಶಿಕ್ಷಣ, ತರ್ಕ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಕೌಶಲ್ಯದ ಗ್ರಹ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬುಧನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾದಾಗ ಉದ್ಯೋಗ, ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ನಂಬಿಕೆ.
ಬುಧ ಅಸ್ತ ಎಂದರೇನು?: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರಹವು ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಬಹಳ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅದರ ಪ್ರಭಾವ ಗೋಚರಿಸದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ‘ಅಸ್ತ’ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬುಧ ಅಸ್ತವನ್ನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಘಟನೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 18ರಿಂದ ಬುಧ ಅಸ್ತವಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ 30 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಬುಧ ಅಸ್ತದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಮುಂದಿನ 30 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಹರಿಸಿದರೆ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು ಎಂಬ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ: ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಅವಧಿ ವೃತ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳ ತರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಈ ಹಿಂದೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದ ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳು ಅಥವಾ ಯೋಜನೆಗಳು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾವಣೆ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವವರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಆತುರಕ್ಕಿಂತ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ: ಬುಧನೊಂದಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಥುನವೂ ಒಂದು. ಹೀಗಾಗಿ ಬುಧನ ಸ್ಥಿತಿಯ ಬದಲಾವಣೆ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನಂಬಿಕೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ 30 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಇರಬಹುದು. ಸಂದರ್ಶನ, ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾತುಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹೊಸ ಯೋಜನೆ ಅಥವಾ ಹೊಸ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವೂ ಬರಬಹುದು.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ: ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಬುಧ. ಹೀಗಾಗಿ ಬುಧನ ಸ್ಥಿತಿಯ ಬದಲಾವಣೆ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಅವಕಾಶ ದೊರೆಯಬಹುದು. ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅಥವಾ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹಂತಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು ಎಂಬ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಇದೆ. ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಹೊಸ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನೂ ಈ ಅವಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ: ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೂ ಮುಂದಿನ 30 ದಿನಗಳು ವೃತ್ತಿ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಬಹುದು. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಬಯಸುತ್ತಿರುವವರು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಹುಡುಕಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಹೊಸ ಗ್ರಾಹಕರು ಅಥವಾ ಹೊಸ ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಮೂಲಕ ಲಾಭದ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು ಎಂಬ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿದೆ.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. Zee Kannada News ಇದನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)