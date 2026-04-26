ಮೇ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಬುಧ ಅಸ್ತ! ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ 22 ದಿನ ಸಂಕಷ್ಟ ಕಾಲ, ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ!

Budh Ast May 2026: ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಮೇ 2026ರ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮೇ 2ರಂದು ಮೇಷ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಮಿಸಲಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ 22 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಇದರ ಪ್ರಭಾವ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬುದ್ಧಿ, ವ್ಯಾಪಾರ, ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಗ್ರಹವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡುವ ಬುಧನ ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸವಾಲಿನ ಸಮಯವನ್ನ ತಂದೊಡ್ಡಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರಗಳು, ಉದ್ಯೋಗ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯವೆಂದು ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬುಧನ ಅಸ್ತದಿಂದ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ 22 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ರಾಶಿಯವರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ...
ಮೇಷ ರಾಶಿ: ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಅವಧಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒತ್ತಡದಾಯಕವಾಗಿರಬಹುದು. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಖರ್ಚುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಗಳು ಕಂಡುಬರಬಹುದು. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೆತ್ತವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಪದಗಳ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಬೇಕು. ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಸಹನೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಗಣೇಶನ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದು ಒಳಿತು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ: ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬುಧನೇ ಅಧಿಪತಿ ಗ್ರಹವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದರ ಅಸ್ತಮ ಪರಿಣಾಮ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಣಿಸಬಹುದು. ಏಕಾಗ್ರತೆಯ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಎದುರಾಗಬಹುದು. ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಸಾಲ ನೀಡುವಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು. ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚುಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಉತ್ತಮ. ಹಸುಗಳಿಗೆ ಹಸಿರು ಮೇವು ನೀಡುವುದು ಶುಭಕರವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ: ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಶ್ರಮಿಸಿದಷ್ಟು ಫಲ ಸಿಗದ ಕಾರಣ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಹಣಕಾಸಿನ ನಿರ್ಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ಆತುರ ಬೇಡ. ಶಾಂತ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಮುಂದುವರಿಯುವುದು ಉತ್ತಮ. ಶಿವನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಲಿದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ: ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಖರ್ಚುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕಾನೂನು ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನೂ ಯೋಚಿಸಿ ಇಡಬೇಕು. ತಪ್ಪು ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ಸಲಹೆಗಳು ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲೂ ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟಿನ ಏರಿಳಿತಗಳು ಕಂಡುಬರಬಹುದು. ಗಣೇಶನಿಗೆ ಮೋದಕ ಅರ್ಪಿಸುವುದು ಶುಭಕರವೆಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. Zee Kannada News ಇದನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)