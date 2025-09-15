English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಮೂಲ ತ್ರಿಕೋನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬುಧ: ಭದ್ರ ಮಹಾಪುರುಷ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟ ಬದಲು, ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಏಳ್ಗೆ, ಕೈತುಂಬಾ ಹಣ

Rajyoga: ಇಂದು (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15) ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜಕುಮಾರ ಬುಧ ತನ್ನ ಮೂಲ ತ್ರಿಕೋನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲನಾಗಿರಲಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ಪಂಚ ಮಹಾಪುರುಷ ರಾಜಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಭದ್ರ ರಾಜಯೋಗ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟವೇ ಬದಲಾಗಲಿದ್ದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. 
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಇಂದು(ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15, 2025) ತರ್ಕ, ಬುದ್ದಿ, ವೃತ್ತಿ-ವ್ಯವಹಾರದ ಅಂಶನಾದ ಬುಧ ತನ್ನದೇ ಮೂಲ ತ್ರಿಕೋನ ರಾಶಿಚಕ್ರವಾದ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

ತನ್ನ ಮೂಲ ತ್ರಿಕೋನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ಬಲಶಾಲಿ ಆಗಲಿದ್ದು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪಂಚ ಮಹಾಪುರುಷ ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಭದ್ರ ರಾಜಯೋಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿ-ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಏಳ್ಗೆ, ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಳದ ಜೊತೆಗೆ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸೌಖ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. 

ಭದ್ರ ಮಹಾಪುರುಷ ರಾಜಯೋಗವು ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅಗಾಧವಾದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಜೊತೆಗೆ ಬಡ್ತಿ, ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಕರುನಿಸಲಿದೆ. ಹೊಸ ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿಗೆ ಸುಸಮಯ ಇದಾಗಿದ್ದು, ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಸುಖಮಯವಾಗಿರಲಿದೆ. 

ಸ್ವ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿಯಾಧಿಪತಿ ಪ್ರವೇಶದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಭಾಗ್ಯ ಖುಲಾಯಿಸಲಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವಿರಿ. ದೊಡ್ಡ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಆದಾಯ ಕಾಣುವ ಸಮಯ ಇದಾಗಿದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಧುರ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. 

ಬುಧ ಗೋಚಾರದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಬಂಪರ್ ಆದಾಯ ಹರಿದುಬರಲಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮನ್ನಣೆ ದೊರೆಯಲಿದ್ದು, ಪ್ರಮೋಶನ್ ಸಿಗಲಿದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಮಾನವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. 

ಭದ್ರ ರಾಜಯೋಗವು ಈ ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಲಿದ್ದು ಕೈ ಹಾಕುವ ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಕೀರ್ತಿ, ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಗಳಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಸಮಯ ಇದಾಗಿದೆ.  ಸೂಚನೆ : ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

