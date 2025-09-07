ಬುಧನಿಂದ ರಾಜವೈಭೋಗ.. ಈ 5 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರ ಹಣದ ಮಳೆ, ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಹರಿದುಬರಲಿದೆ ಸಕಲೈಶ್ವರ್ಯ!

Budh Gochar 2025 Effects : ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜಕುಮಾರ ಬುಧ ಗೋಚಾರದಿಂದ ಯಾವ 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭ ಫಲ ಸಿಗಲಿದೆ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಬುಧ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗೆ ಸೇರಿದ ಜನರು ಅದೃಷ್ಟ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ ತರುತ್ತದೆ. ಮನೆ, ವಾಹನ ಖರೀದಿ ಯೋಗ ಬರಲಿದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ: ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಲಾಭ ಗಳಿಸುವಿರಿ. ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವೃದ್ದಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವಿರಿ. ಮನೆ ಮತ್ತು ವಾಹನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಯೋಗವಿದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ: ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯುವಿರಿ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ. ಹಣ ಉಳಿತಾಯ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ: ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ದೊರಕಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಬಹುದು. ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಧನ ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವೃದ್ದಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ: ಕುಟುಂಬ ಜೀವನವು ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹೊಸ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಇರಲಿದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ: ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಿಂದ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೀವು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಿರಿ.
