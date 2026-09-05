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ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಗೆ ಬುಧ ಪ್ರವೇಶದಿಂದ ಭದ್ರ ರಾಜಯೋಗ: 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ, ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುರಿಮಳೆ

Written ByYashaswini V
Published: Sep 05, 2026, 06:56 AM IST|Updated: Sep 05, 2026, 08:05 AM IST

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜಕುಮಾರ ಬುಧನು 07 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026ರಂದು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಭದ್ರ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿದ್ದಾನೆ.

Budh Gochar Phala Rajayoga1/6

ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಗೆ ಬುಧ ಪ್ರವೇಶ

ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿ, ತರ್ಕ, ವೃತ್ತಿ, ವ್ಯವಹಾರದ ಅಂಶ ಎನ್ನಲಾಗುವ ಬುಧ ಗ್ರಹವು 07 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026ರ ಸೋಮವಾರದಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 01:35ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯನ್ನು ತೊರೆದು ತನ್ನದೇ ಆದ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. 26 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 2026ರವರೆಗೂ ಇದೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಲಿರುವ ಬುಧನಿಂದ ಭದ್ರ ರಾಜಯೋಗ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ.

Budh Gochar Phala Rajayoga2/6

ಭದ್ರ ರಾಜಯೋಗ ಪ್ರಭಾವ

ಬುಧ ಸಂಚಾರದಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿರುವ ಭದ್ರ ರಾಜಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವ ಮೇಷದಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ 12 ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೂ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೂ, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕು ಹಸನಾಗಲಿದ್ದು, ಅವರು ವೃತ್ತಿ-ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕಾಣಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತಿನ ಒಡೆಯರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳೆಂದರೆ..

Budh Gochar Phala Rajayoga3/6

ಮೇಷ ರಾಶಿ

ಭದ್ರ ರಾಜಯೋಗವು ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಕಾಣುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸದ ಆಫರ್‌ ಲೆಟರ್‌ ಬರಬಹುದು. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದ್ದು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. 

Budh Gochar Phala Rajayoga4/6

ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ

ಸ್ವ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ಗೋಚಾರ ಹಾಗೂ ಭದ್ರ ರಾಜಯೋಗ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯ ಜನರು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಏಳ್ಗೆಯನ್ನು, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕಾಣುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಸಂಭವವಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರ ವಿಸ್ತರಣೆಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಸಮಯ. ನೀವು ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವಿರಿ. ಹಣದ ಹರಿವು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. 

Budh Gochar Phala Rajayoga5/6

ತುಲಾ ರಾಶಿ

ಬುಧ ಗೋಚಾರದಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿರುವ ಭದ್ರ ರಾಜಯೋಗವು ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲನ್ನು ಕಳೆದು ಹೊಸ ಬೆಳಕನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣ ಇರಲಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ-ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು ಹೊಸ ವಾಹನ ಖರೀದಿಸುವ ಸುಯೋಗವೂ ಇದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಶುಭ ಸಮಾಚಾರವನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು. 

Budh Gochar Phala Rajayoga6/6

ಕುಂಭ ರಾಶಿ

ಭದ್ರ ರಾಜಯೋಗವು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಹೊತ್ತು ತರಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳು ನಿವಾರಣೆ ಆಗಲಿವೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಅಪಾರ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಸುವರ್ಣ ಅವಧಿ ಇದಾಗಿದ್ದು ಭಾರೀ ಸಂಪತ್ತಿನ ಒಡೆಯರಾಗುವ ಸುಯೋಗವಿದೆ. 

ಸೂಚನೆ :  ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.  

TAGS:
Bhadra Rajayoga
Rajayoga
Budh Gochar
Budh Transit
Mercury In Virgo
Mercury Transit
ASTROLOGY

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