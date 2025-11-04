ನವೆಂಬರ್ 10ರಿಂದ ಬುಧನ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆ: ಈ ರಾಶಿಯವರ ವೃತ್ತಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ

ನವೆಂಬರ್ 10ರಿಂದ ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಬುಧನ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆಯು ಅನೇಕ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೋಲಾಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಈ ಜನರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಿಸಲಿರುವ ಆ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ...
Budh Vakri 2025: ಬುಧ ಗ್ರಹವು ನವೆಂಬರ್ 10ರಂದು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆಯನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಬುಧನ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆಯು ನ.10ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 12.31ಕ್ಕೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಬುಧವು ನವೆಂಬರ್ 29ರವರೆಗೆ ಹಿಮ್ಮುಖ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ತಾರ್ಕಿಕ ತರ್ಕ, ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಮಾತಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಗ್ರಹವಾದ ಬುಧವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕೂಲವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಇಂದು ನಾವು ಈ ರಾಶಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಬುಧನ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನ ನಿವಾರಿಸಲು ಯಾವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...
ಮೇಷ ರಾಶಿ: ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯ ಎಂಟನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಬುಧನ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆಯು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನರ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೂ ಕುಂಠಿತವಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಅಲರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಶೀತಗಳಂತಹ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಸಹ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಸುಗಳಿಗೆ ಹಸಿರು ಮೇವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ: ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಬುಧ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅದರ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆಯು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶತ್ರುಗಳು ಸಕ್ರಿಯರಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನ ಹಾಳುಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು. ಯಾರನ್ನೂ ಅತಿಯಾಗಿ ನಂಬಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗವನ್ನ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹಣವನ್ನ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಗಣೇಶನನ್ನ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಸಿ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ: ಬುಧನ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟುವಿಕೆಯ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ಇತರರಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ನೀವು ಹಿಂಜರಿಯಬಹುದು. ಅನಗತ್ಯ ಚಿಂತೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ತೀವ್ರ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವನ್ನ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಪರಿಚಯಸ್ಥರಿಂದ ದ್ರೋಹಕ್ಕೊಳಗಾಗುವುದರಿಂದ ನೀವು ನೋಯಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅಜಾಗರೂಕತೆಯನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಿ. ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಬುಧನಿಗೆ ಮೀಸಲಾದ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನ ಪಠಿಸಿರಿ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ: ಬುಧನ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆಯು ನಿಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಕೆಲವರು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಹಣವನ್ನ ಸಾಲವಾಗಿ ಪಡೆದರೆ ಸಾಲಗಾರರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಬಹುದು. ಕೆಲವರು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆಯೇ ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನ ಬಿಡಬೇಕಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೊರಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಸಹ ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಗಣೇಶನಿಗೆ ಮೋದಕಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸಿ, ಇದು ಬುಧನ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆಯ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)