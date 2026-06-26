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ಬುಧ ವಕ್ರಿ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಧನ ಸಮೃದ್ಧಿ.. ಸಕಲವೂ ಕೈಗೂಡುವ ಸುಯೋಗ

Written ByYashaswini V
Published: Jun 26, 2026, 07:47 AM IST|Updated: Jun 26, 2026, 07:47 AM IST

ಬುಧ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಮ್ಮುಖ ಸಂಚಾರ ಆರಂಭಿಸಲಿದ್ದು ಕೆಲವರ ಲಕ್‌ ಚೇಂಜ್‌ ಆಗಲಿದೆ.

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜಕುಮಾರ ಎನ್ನಲಾಗುವ ಬುಧ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟವೇ ಬದಲಾಗಲಿದೆ. 

Budh Vakri Effect1/6

ಬುಧ ಗೋಚಾರ

ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬುದ್ದಿ, ತರ್ಕ, ವ್ಯವಹಾರದ ಅಂಶ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿರುವ ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜಕುಮಾರ ಬುಧ ಜುಲೈ 7, 2026ರಂದು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಮ್ಮುಖ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಿದ್ದಾನೆ. ಇದನ್ನು ಬುಧನ ವಕ್ರ ನಡೆ ಎಂತಲೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. 

Budh Vakri Effect2/6

ಬುಧ ವಕ್ರಿ ಪ್ರಭಾವ

ಬುಧ ವಕ್ರಿ ಪ್ರಭಾವವು ಮೇಷ ರಾಶಿಯಿಂದ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಹನ್ನೆರಡು ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೂ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೂ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುರಿಮಳೆಯೇ ಸುರಿಯಲಿದ್ದು, ಕಂಡ ಕನಸೆಲ್ಲವೂ ನನಸಾಗುವ ಅದೃಷ್ಟದ ಸಮಯ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.   

Budh Vakri Effect3/6

ವೃಷಭ ರಾಶಿ

ಬುಧನ ಹಿಮ್ಮುಖ ಸಂಚಾರದಿಂದ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಬದುಕು ಹಸನಾಗಲಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕು ಸುಖಕರವಾಗಿರಲಿದ್ದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖ-ಸಂತೋಷ ನೆಲೆಸಲಿದೆ. ದೀರ್ಘ ಸಮಯದಿಂದ ಬೇರೆಡೆ ಸಿಲುಕಿರುವ ಹಣ ಕೈಸೇರುವ ಸುವರ್ಣ ಅವಧಿ ಇದಾಗಿರಲಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ವಾತಾವರಣ ಇರಲಿದೆ. 

Budh Vakri Effect4/6

ಮಿಥುನ ರಾಶಿ

ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಸ್ವ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧನ ವಕ್ರ ಸಂಚಾರವು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಧನಾತ್ಮಕ ಫಲಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಆಹ್ಲಾದಕರ ವಾತಾವರಣ ಇರಲಿದೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭಾಂಶದ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ.   

Budh Vakri Effect5/6

ಧನು ರಾಶಿ

ಬುಧ ವಕ್ರಿಯಾಗಿ ಸಂಚರಿಸುವುದರಿಂದ ಧನು ರಾಶಿಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹೆಗಲೇರಬಹುದು. ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರುವ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ. ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿದ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಧನ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗುವ ಸಮಯ.   

Budh Vakri Effect6/6

ಮೀನ ರಾಶಿ

ಬುಧನ ಹಿಮ್ಮುಖ ಸಂಚಾರವು ಮೀನ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸುಖ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೂ, ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿದರೆ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹಣ ಕೂಡಿಡಬಹುದು. 

ಸೂಚನೆ :  ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.  

TAGS:
Budh vakri
Mercury Transit
MERCURY RETROGRADE
Budh vakri Effect
Kannada Astrology

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