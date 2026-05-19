  ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ 17 ವರ್ಷಗಳ ಮಹಾದೆಸೆ; ಬೆನ್ನಿಗಿರುವಳು ಅದೃಷ್ಟ ಲಕ್ಷ್ಮೀ.. ಯಶಸ್ಸಿನ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಏರುವುದು ಖಚಿತ!

Written ByChetana Devarmani Updated byChetana Devarmani
Published: May 19, 2026, 06:46 AM IST|Updated: May 19, 2026, 06:46 AM IST
ಬುಧ ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜಕುಮಾರ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾರ ಜೀವನ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ನಮ್ಮ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಬುಧನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಮೇಲಾಗಿ ಬುಧ ಮಹಾದಶಾ 17 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.  
bhudha gochara 1/7

bhudha gochara effect: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಮಾತು, ವ್ಯವಹಾರ, ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರದ ಅಂಶವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬುಧ ಮೇ 26 ರಂದು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಉದಯಿಸುತ್ತಾನೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ಶುಭ ಗ್ರಹಗಳ ಉದಯಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬುಧ ಉದಯಿಸಿದಾಗ ಜನರ ಜೀವನದ ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.

Libra 2/7

ತುಲಾ ರಾಶಿ - ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಕಡೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಲವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಘಟನೆ ನಡೆಯಬಹುದು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿವಾದ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

Aquarius 3/7

ಕುಂಭ ರಾಶಿ - ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ನೀವು ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಿರುತ್ತದೆ. ವಿವಾಹಿತರು ಸಂತೋಷದ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ಬಲವಾದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.

Gemini 4/7

ಮಿಥುನ ರಾಶಿ - ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಭೂಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲಸಗಳಿಂದ ಹಣ ಬರುತ್ತದೆ. ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು. ವ್ಯರ್ಥ ಖರ್ಚು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

Cancer 5/7

ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ - ಬುಧನ ಪ್ರಭಾವವು ನಿಮ್ಮ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಶೌರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಗುರುತನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನೀವು ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ಬಲವಾದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.  

Aries 6/7

ಮೇಷ ರಾಶಿ - ಬುಧನ ಉದಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ.

Note 7/7

ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. Zee ಮೀಡಿಯಾ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಚೆಪಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಧೋನಿಯ ಕಣ್ಣೀರಿನ ವಿದಾಯ.. ಸುರೇಶ್ ರೈನಾನನ್ನು ಬಿಗಿದಪ್ಪಿ ಅತ್ತ MS

