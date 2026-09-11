/ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ 17 ವರ್ಷ ಕಾಲ ಬುಧ ಮಹಾದಶಾ.. ಅದೃಷ್ಟದ ಪರ್ವ ಕಾಲ.. ಯಶಸ್ಸು ಹಣ ಕೀರ್ತಿ ಸಂಪತ್ತು ಹರಿದು ಬರುವುದು!

ಬುಧ ಮಹಾದಶ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅದೃಷ್ಟದ ಬಲದಿಂದ ಬಯಸಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. 17 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣುವನು
budha dasha effects: ಬುಧ ಮಹಾದಶಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಮಾತಿನಿಂದ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಆಗುತ್ತಾನೆ. ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ 17 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಬುಧ ಮಹಾದೆಸೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಬುಧ ಮಹಾದಶಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ.
ಬುಧ ಮಹಾದಶಾ ಪ್ರಭಾವ: ಬುಧ ಮಹಾದಶಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಮಾತಿನಿಂದ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಆಗುತ್ತಾನೆ. ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ 17 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಬುಧ ಮಹಾದೆಸೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಬುಧ ಮಹಾದಶಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ.
ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜಕುಮಾರ ಬುಧನ ಅನುಗ್ರಹವಿದ್ದರೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಯಾರ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಬುಧನು ಶುಭ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೋ ಅವರು ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಸದ್ಯ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ಜೂನ್ 6, 2025 ರಂದು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಚಾರವು ಪಂಚ ಮಹಾಪುರುಷ ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಭದ್ರ ರಾಜ ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ - ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರು ಬಡ್ತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣ ಅಥವಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇರಬಹುದು.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ - ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳದ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ - ಇದು ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟದ ಸಮಯ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಲಾಭ ಪಡೆಯುವಿರಿ. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಲಿದೆ. ಮಾತಿನಿಂದ ಕಾರ್ಯ ಸಿದ್ಧಿಯಾಗುವುದು.