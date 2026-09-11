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ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ 17 ವರ್ಷ ಕಾಲ ಬುಧ ಮಹಾದಶಾ.. ಅದೃಷ್ಟದ ಪರ್ವ ಕಾಲ.. ಯಶಸ್ಸು ಹಣ ಕೀರ್ತಿ ಸಂಪತ್ತು ಹರಿದು ಬರುವುದು!

Written ByChetana N Devarmani
Published: Sep 11, 2026, 05:47 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 05:47 PM IST

ಬುಧ ಮಹಾದಶ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅದೃಷ್ಟದ ಬಲದಿಂದ ಬಯಸಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. 17 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣುವನು
 

budha dasha effects: ಬುಧ ಮಹಾದಶಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಮಾತಿನಿಂದ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಆಗುತ್ತಾನೆ. ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ 17 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಬುಧ ಮಹಾದೆಸೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಬುಧ ಮಹಾದಶಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ  ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ.
 

budha dasha effects  1/6

ಬುಧ ಮಹಾದಶಾ ಪ್ರಭಾವ

ಬುಧ ಮಹಾದಶಾ ಪ್ರಭಾವ: ಬುಧ ಮಹಾದಶಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಮಾತಿನಿಂದ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಆಗುತ್ತಾನೆ. ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ 17 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಬುಧ ಮಹಾದೆಸೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಬುಧ ಮಹಾದಶಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ  ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ.

Budh dese 2/6

ಬುಧನ ಅನುಗ್ರಹ

ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜಕುಮಾರ ಬುಧನ ಅನುಗ್ರಹವಿದ್ದರೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಯಾರ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಬುಧನು ಶುಭ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೋ ಅವರು ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. 

Bhadra Raja Yoga3/6

ಭದ್ರ ರಾಜ ಯೋಗ

ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಸದ್ಯ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ಜೂನ್ 6, 2025 ರಂದು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಚಾರವು ಪಂಚ ಮಹಾಪುರುಷ ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಭದ್ರ ರಾಜ ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. 

Libra 4/6

ತುಲಾ ರಾಶಿ

ತುಲಾ ರಾಶಿ - ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರು ಬಡ್ತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣ ಅಥವಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇರಬಹುದು.

Virgo 5/6

ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ

ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ - ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳದ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

Gemini 6/6

ಮಿಥುನ ರಾಶಿ

ಮಿಥುನ ರಾಶಿ - ಇದು ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟದ ಸಮಯ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಲಾಭ ಪಡೆಯುವಿರಿ. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಲಿದೆ. ಮಾತಿನಿಂದ ಕಾರ್ಯ ಸಿದ್ಧಿಯಾಗುವುದು.  

TAGS:
budha dasha effects
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Budha

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