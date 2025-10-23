ಬುಧ ಮತ್ತು ಶನಿಯಿಂದ ನವಪಂಚಮ ಯೋಗ.. 3 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ!

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
guru gochar 2025 effects: ಬುಧ ಮತ್ತು ಶನಿ ಆಶಿರ್ವಾದಿಂದ ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನಗಳು ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. 
 
1 /6

guru gochar 2025 effects: ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ, ಬುಧ ಮತ್ತು ಶನಿ ಗ್ರಹಗಳಿಂದಾಗಿ ಶುಭ ನವಪಂಚಮ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೂರು ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರಿಗೆ ಅಪಾರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.   

2 /6

ಬುಧ ಮತ್ತು ಶನಿ ಬಹಳ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಗ್ರಹಗಳು. ಈ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯು ನವಪಂಚಮ ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಮೂರು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜನರಿಗೆ ಈ ಯೋಗವು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಅವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನವು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ.  

3 /6

ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನವಪಂಚಮ ಯೋಗವು ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಅವರ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಸಹ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವವರು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬದುಕುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕಾರು ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ.  

4 /6

ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬುಧ ಮತ್ತು ಶನಿಯ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಅವರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ಹಳೆಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಬಾಂಧವ್ಯವು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.  

5 /6

ಕುಂಭ ರಾಶಿ: ಈ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಅವರಿಗೆ ಹಣ ಗಳಿಸುವ ಮಾರ್ಗಗಳು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ.  

6 /6

(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ)

