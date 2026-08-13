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ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ಸಂಚಾರ: ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು, ಅಪಾರ ಧನ-ಸಂಪತ್ತು

Written ByYashaswini V
Published: Aug 13, 2026, 08:17 AM IST|Updated: Aug 13, 2026, 08:17 AM IST

ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜಕುಮಾರ ಬುಧ ಸೂರ್ಯನ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಲಿದ್ದು, ಕೆಲವರಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

Budhaditya Rajayoga Impact1/6

ಬುಧ ಸಂಚಾರ

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬುದ್ದಿ, ತರ್ಕ, ವೃತ್ತಿ-ವ್ಯವಹಾರದ ಅಂಶನಾದ ಬುಧನನ್ನು ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜಕುಮಾರ ಎಂತಲೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬುಧ ಆಗಸ್ಟ್‌ 22, 2026ರಂದು ಗ್ರಹಗಳ ಅಧಿಪತಿ ಸೂರ್ಯನ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾನೆ. 

Budhaditya Rajayoga Impact2/6

ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗ

ಬುಧ ಸಂಚಾರಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಆಗಸ್ಟ್‌ 17, 2026ರಂದು ಸೂರ್ಯನೂ ಕೂಡ ತನ್ನದೇ ಆದ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಲಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬುಧ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಗೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಬುಧ ಸೂರ್ಯನ ಯುತಿಯಿಂದ ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಕೆಲವರಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

Budhaditya Rajayoga Impact3/6

ಮೇಷ ರಾಶಿ

ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗವು ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲೂ ಶುಭ ಫಲಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಲಿದ್ದು, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲೂ  ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣ ಇರಲಿದೆ. ದೀರ್ಘ ಸಮಯದಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದಲಿವೆ. 

Budhaditya Rajayoga Impact4/6

ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ

ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆದಾಯ ಮೂಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೀರ್ತಿ, ಗೌರವಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸದ ಆಫರ್‌ ಸಿಗಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣ ಇರಲಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. 

Budhaditya Rajayoga Impact5/6

ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ

ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗವು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಧನ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೊತ್ತು ತರಲಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯು ವೃತ್ತಿ, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ತರಲಿದ್ದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೀರ್ತಿ, ಗೌರವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ದೀರ್ಘ ಕಾಲದ ಆಸೆ ನೆರವೇರಲಿದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಆಹ್ಲಾದಕರ ವಾತಾವರಣ ಇರಲಿದೆ. 

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ಧನು ರಾಶಿ

ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಣ್ಣು ಹಿಡಿದರೂ ಬಂಗಾರವಾಗುವ ಸುವರ್ಣ ಅವಧಿ ಎಂತಲೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಅವಕಾಶಗಳಿರಲಿದ್ದು, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿವಾರಣೆ ಆಗಲಿವೆ. ಆದಾಯದಲ್ಲೂ ಏಳ್ಗೆಯನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ. 

ಸೂಚನೆ :  ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.  

TAGS:
Budhaditya Rajayoga
Rajayoga
Budh Gochar
SURYA GOCHAR
Mercury Transit
Sun Transit
ASTROLOGY

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