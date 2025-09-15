ಸೆ.17ರಂದು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅಪಾರ ಯಶಸ್ಸು, ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ...

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17ರಂದು ಸೂರ್ಯನು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನು ಬುಧ ರಾಶಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಗ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಈ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಗದ ರಚನೆಯಿಂದ ಯಾವ ರಾಶಿಯವರು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...
Budhaditya Yoga: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17ರಂದು ಸೂರ್ಯನು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನು ಬುಧನೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಗ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಬುಧದ ಸಂಯೋಗವು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧಾದಿತ್ಯ ಯೋಗವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬುಧಾದಿತ್ಯ ಯೋಗವನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಗದ ರಚನೆಯಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳು ಅಪಾರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆ ಅದೃಷ್ಟದ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ...
ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ಬುಧಾದಿತ್ಯ ಯೋಗದ ರಚನೆಯಿಂದ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ಜನರು ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಬಯಸಿದ ಕೆಲಸವನ್ನ ಸಹ ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ದಕ್ಷತೆಯಿಂದ ನೀವು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನ ಸಹ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ರಾಶಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿಯೂ ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿರುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ: ನಿಮ್ಮ ಲಾಭದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜ್ಯಯೋಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಬುಧ ಇರುವುದರಿಂದ ನೀವು ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭವನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಾಲದ ಹಣವನ್ನ ನೀವು ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ರಾಶಿಯ ಕೆಲವು ಜನರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನ ಸಹ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣವು ನಿಮಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸರ್ಕಾರಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನ ಪ್ರಶಂಸಿಸಬಹುದು. ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ: ನಿಮ್ಮ ಕರ್ಮ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಬುಧಾದಿತ್ಯ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಈ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಬುಧರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನ ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಾಕಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಹಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ, ನೀವು ಸಾಲವಾಗಿ ನೀಡಿದ ಹಣವನ್ನ ಮರಳಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ನೀವು ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ವೇಗವು ಹಿರಿಯರ ಗಮನವನ್ನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಜನರು ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನ ನೀವು ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಸುಂದರವಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಹುದು.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)