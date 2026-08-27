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ಆಗಸ್ಟ್ ಕೊನೆಯ ವಾರದಲ್ಲಿ ಬುಧಾದಿತ್ಯ ಯೋಗ: ಈ 5 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಹಣ, ಉದ್ಯೋಗ, ಯಶಸ್ಸಿನ ಯೋಗ!

Written ByPuttaraj K Alur
Published: Aug 27, 2026, 05:54 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 05:54 PM IST

ಬುಧಾದಿತ್ಯ ಯೋಗದಿಂದ ಹಣದ ಮಳೆ ಸುರಿಯಲಿದೆ ಅಥವಾ ಖಚಿತವಾಗಿ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳು ನಂಬಿಕೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿವೆ. ಹೂಡಿಕೆ, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಸಾಲದಂತಹ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ಕೇವಲ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯವನ್ನ ಆಧರಿಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ಹಣಕಾಸಿನ ನಿರ್ಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ, ಖರ್ಚು, ಅಪಾಯದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಯನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.

Budhaditya Yoga 2026: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಬುಧ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಸೂರ್ಯನು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದ್ದರೆ, ಬುಧನು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ಸಂವಹನ, ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಾನೆಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಈ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳು ಒಂದೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಗಗೊಂಡಾಗ ಬುಧಾದಿತ್ಯ ಯೋಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. 2026ರ ಆಗಸ್ಟ್ ಕೊನೆಯ ವಾರದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಬುಧ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಗಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಬುಧಾದಿತ್ಯ ಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ವರದಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಈ ಸಂಯೋಗವು ಆಗಸ್ಟ್ 22ರಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7ರವರೆಗೆ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಯೋಗವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ, ವ್ಯಾಪಾರ, ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಗೌರವದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲಕರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ನೀಡಬಹುದು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವೃಷಭ, ಮಿಥುನ, ಸಿಂಹ, ತುಲಾ ಮತ್ತು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಅವಧಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ವಿವಿಧ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.  
 

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ಬುಧಾದಿತ್ಯ ಯೋಗ ಎಂದರೇನು?: ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಬುಧ ಒಂದೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಾಗ ಬುಧಾದಿತ್ಯ ಯೋಗ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯನನ್ನ ಅಧಿಕಾರ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ನಾಯಕತ್ವ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತದ ಗ್ರಹವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬುಧನನ್ನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ವ್ಯಾಪಾರ, ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ, ಮಾತುಕತೆ ಮತ್ತು ಸಂವಹನದ ಗ್ರಹವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಎರಡೂ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗವು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ವೃತ್ತಿಪರ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನಂಬಿಕೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 22ರಿಂದ ಬುಧ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ನಂತರ ಈಗಾಗಲೇ ಸಿಂಹದಲ್ಲಿದ್ದ ಸೂರ್ಯನೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಗಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಬುಧಾದಿತ್ಯ ಯೋಗ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಹಲವು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.  

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ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆಗಸ್ಟ್ ಕೊನೆಯ ವಾರವು ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಉತ್ತಮವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು. ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ದೊರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇರಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಹೊಸ ಗ್ರಾಹಕರು ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಅವಕಾಶಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವ ಸಂದರ್ಭ ಬರಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತಸದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

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ಮಿಥುನ ರಾಶಿ: ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬುಧಾದಿತ್ಯ ಯೋಗದ ಪರಿಣಾಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬುದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನಂಬಿಕೆ. ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಬುಧನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಸಂಯೋಗವು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಬಲಪಡಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಈಗಾಗಲೇ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಮುಖ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದೊರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಮತ್ತು ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶವೂ ಸಿಗಬಹುದು.

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ಸಿಂಹ ರಾಶಿ: ಬುಧಾದಿತ್ಯ ಯೋಗವು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿಯೇ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇದರ ಪ್ರಭಾವ ವಿಶೇಷವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ವರದಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ನಾಯಕತ್ವದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಂದರ್ಭ ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಗೆ ಇತರರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ದೊರೆಯಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಆರಂಭಿಸಲು ಈ ಸಮಯವನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

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ತುಲಾ ರಾಶಿ: ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬುಧಾದಿತ್ಯ ಯೋಗವು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅನುಕೂಲಕರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ನೀಡಬಹುದು ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಅಂದಾಜು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾವಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವವರು ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆ ಅಥವಾ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ರೂಪಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಹಣಕಾಸಿನ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಸೂಕ್ತ ಪರಿಶೀಲನೆ ಅಗತ್ಯ.

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ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ: ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಕಂಡುಬರಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಹೊಸ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಲಾಭ ದೊರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಬಹುದು.

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(ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ವರದಿಗಳ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದೆ. ಇದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಸಾಬೀತಾದ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ ಅಲ್ಲ. ಹಣಕಾಸು ಅಥವಾ ಇತರ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಸೂಕ್ತ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.)

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