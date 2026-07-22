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ಈ 4 ರಾಶಿಗಳ ಅದೃಷ್ಟ ಬದಲಿಸಲಿದೆ ಬುಧಾದಿತ್ಯ ಯೋಗ.. ಬದುಕಿನ ದಿಕ್ಕೇ ಬದಲು, ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಗೆಲುವನ್ನು ತಡೆಯೋರಿಲ್ಲ!

Written ByChetana Devarmani
Published: Jul 22, 2026, 06:28 AM IST|Updated: Jul 22, 2026, 06:28 AM IST

Budhaditya Yoga 2026: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಬುಧ ಗ್ರಹಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸ್ನೇಹ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿವೆ. ಈ ಎರಡೂ ಗ್ರಹಗಳು ಒಂದೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಾಗ ಬುಧಾದಿತ್ಯ ಯೋಗ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಗವು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ, ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ, ವ್ಯಾಪಾರ ವಿಸ್ತರಣೆ, ಗೌರವ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

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ಬುಧಾದಿತ್ಯ ಯೋಗ

ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಬುಧ ಗ್ರಹಗಳು ಕಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಗ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಬುಧಾದಿತ್ಯ ಯೋಗ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಜುಲೈ 24ರಂದು ಬುಧ ಗ್ರಹವು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗಿಯಾಗಲಿದ್ದು, ಅಷ್ಟರವರೆಗೆ ಈ ಯೋಗದ ಶುಭ ಪ್ರಭಾವ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಲಾಭ ದೊರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

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ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ

ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ: ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮರಸ್ಯ ನೆಲೆಸಲಿದೆ. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು, ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಜೊತೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗಬಹುದು.

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ಧನು ರಾಶಿ

ಧನು ರಾಶಿ: ವೃತ್ತಿ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಾಣಬಹುದು. ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗದ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ಸುಖಕರವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿವೆ.

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ಸಿಂಹ ರಾಶಿ

ಸಿಂಹ ರಾಶಿ: ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯಬಹುದು. ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ತೆರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಮಯವಾಗಿದ್ದು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಾಗೂ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು.

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ಕಟಕ ರಾಶಿ

ಕಟಕ ರಾಶಿ: ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ದೊರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಬಲಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಶುಭ ಸುದ್ದಿಗಳು ಸಂತಸ ತರಬಹುದು. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ.

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ಸೂಚನೆ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ದೃಢೀಕರಣವಿಲ್ಲ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಪರಿಣಿತರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಸೂಕ್ತ. 

TAGS:
Budhaditya Yoga 2026
Budhaditya Yoga
Mercury Sun conjunction
Surya Budha Yoga

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