ಜಿಎಸ್ ಟಿ ಹೊಸ ದರ ಜಾರಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಬಂಪರ್ : ಪಿಂಚಣಿ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತಂದ ಸರ್ಕಾರ

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಏಕೀಕೃತ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಗೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಈ ನಿಯಮಗಳು ಪಿಂಚಣಿ ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ನಿವೃತ್ತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಇತರ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಏಕೀಕೃತ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಗೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಚಿವಾಲಯ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ.
ಈ ನಿಯಮಗಳು ಪಿಂಚಣಿ ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ನೇಮಕಾತಿ ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತಿ ದಿನಾಂಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಮೊದಲು ಅಥವಾ VRSಗೆ 3 ತಿಂಗಳ ಮೊದಲು NPSನಿಂದ UPSಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಏಕೀಕೃತ ಪಿಂಚಣಿ (UPS)ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನೌಕರರು ನಿವೃತ್ತಿ ದಿನಾಂಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ವಿಆರ್ಎಸ್ಗೆ 3 ತಿಂಗಳ ಮೊದಲು ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಅಂದರೆ, ಅವರು NPS ನಿಂದ UPSಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು.
ನಿವೃತ್ತಿ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಬಲವಂತವಾಗಿರಬಹುದು, ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಮೊದಲೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ.
ಯುಪಿಎಸ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ನಿವೃತ್ತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಇತರ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಿ ಸೇವೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂಗವಿಕಲರಾದರೆ, ಉದ್ಯೋಗಿ ಮತ್ತು ಅವರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಮರಣಹೊಂದಿದರೆ, ಮರಣದ ನಂತರ ಅವರ ಕುಟುಂಬವು CCS ಪಿಂಚಣಿ ನಿಯಮಗಳು ಅಥವಾ UPS ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.
ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಿ 25 ವರ್ಷಗಳ ಬದಲು 20 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತರಾದರೂ, ಅವರು ಪಿಂಚಣಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಸರ್ಕಾರವು ನೌಕರರಿಗಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿ ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಯುಪಿಎಸ್, ಅಥವಾ ಏಕೀಕೃತ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ, ಏಪ್ರಿಲ್ 1, 2025 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನು NPS ಗೆ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ನೌಕರರು ಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಖಚಿತವಾದ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ನೌಕರರು ನಿವೃತ್ತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿಯ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.