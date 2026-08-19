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ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ... ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌, ಕಷ್ಟಗಳೆಲ್ಲಾ ದೂರ.. ಖುಲಾಯಿಸಲಿದೆ ಅದೃಷ್ಟ!

Written ByChetana Devarmani
Published: Aug 19, 2026, 07:14 AM IST|Updated: Aug 19, 2026, 07:14 AM IST

Mangal Gochar in mithun rashi: ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಗೋಚಾರದಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಆಟ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ.  

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ಮಂಗಳ ಗೋಚಾರ 2026

Mangal Gochar 2026 : ಮಂಗಳ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಭಾವವು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಭೀತ, ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ ಸದ್ಯ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 18, 2026 ರವರೆಗೆ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಲಾಭ ಸಿಗಲಿದೆ.

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ಮಿಥುನ ರಾಶಿ

ಮಿಥುನ ರಾಶಿ: ನೀವು ಹೊಸ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಇದು ಶುಭ ಸಮಯ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವು ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾನೂನು ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನೀವು ಪರಿಹಾರ ಅಥವಾ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಂವಹನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಕಂಡುಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

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ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ

ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ: ಗೌರವವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹೊಸ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬಯಕೆ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಹ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರು ಪ್ರಮುಖ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

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ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ

ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ : ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಹೊಸ ಎತ್ತರವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವು ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಹೊಸ ಜನರನ್ನು ಸಹ ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಉದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಬಯಕೆ ಈಡೇರುತ್ತದೆ.

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ಸೂಚನೆ

ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 

TAGS:
mars transit 2026
Mangal Gochar
Gemini

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