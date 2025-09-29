October Lucky Zodiac Signs: ವರ್ಷದ 10ನೇ ತಿಂಗಳು ಅಕ್ಟೋಬರ್. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ತಿಂಗಳು ನಿಮಗೆ ಹೇಗಿರಲಿದೆ. ಯಾವ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಲಿದೆ ಮತ್ತು ಯಾರಿಗೆ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ? ಎಂಬುದನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಕುತೂಹಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಈ ತಿಂಗಳು ನಿಮಗೆ ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ನೀವು ಉನ್ನತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳು ಹೇಗಿರಲಿದೆ? ಯಾವ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಲಿದೆ ಅನ್ನೋದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
ಮೇಷ ರಾಶಿ: ಈ ತಿಂಗಳು ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರು ಸಮಯ, ಹಣ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಬೇಕು. ನೀವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೂ ಫಲಿತಾಂಶ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಅತೃಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಆತಂಕ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಬಹುದು. ಎರಡನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟವು ನಿಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳಿಗೂ ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಹಠಾತ್ ಧನಲಾಭದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ದೊರೆಯಲಿದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ತಿಂಗಳು ಶುಭ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟದಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸುತ್ತೀರಿ. ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ನೀವು ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು ಗಳಿಸುತ್ತೀರಿ. ಈ ತಿಂಗಳು ನೀವು ಅಂದುಕೊಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳು ನೆರವೇರಲಿದೆ. ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣ ಸಾಧ್ಯ. ಇದು ಆಹ್ಲಾದಕರ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದೃಷ್ಟ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿರಲಿದ್ದು, ಉನ್ನತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ...
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ: ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳ ಸಮಯವು ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲವೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಎರಡನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರು ಬಯಸಿದ ನೇಮಕಾತಿ ಅಥವಾ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ: ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳು ಮಿಶ್ರ ಫಲದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಕೆಲಸಗಳು ಬಯಸಿದಂತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದ ಕಾರಣ ಅತೃಪ್ತಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ವಿರೋಧಿಗಳ ಪಿತೂರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಕೋಪ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವಶ್ಯಕ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಾದಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಮಹಿಳಾ ಸದಸ್ಯರ ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಡಬಹುದು. ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ನೀವು ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ: ಈ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭವು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದುತ್ತೀರಿ. ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿದ್ದರೂ ಎಲ್ಲವೂ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭದ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ. ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಯಶಸ್ಸು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಭೂಮಿ, ಕಟ್ಟಡ ಅಥವಾ ವಾಹನ ಸಂತೋಷ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ: ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿದರೆ ಯಶಸ್ಸು ಖಚಿತ. ಒತ್ತಡದ ಬದಲು ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲದೊಂದಗೆ ನೀವು ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸುತ್ತೀರಿ. ಎರಡನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ, ಹಠಾತ್ ದೊಡ್ಡ ವೆಚ್ಚಗಳು ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಹಾಳುಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಅಸಮಾಧಾನದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಭಾವನೆಗಳಿಂದ ದೂರವಾಗುವ ಬದಲು ಸಮತೋಲನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ನೀವು ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದ ಯಶಸ್ಸು ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿದೆ..
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)