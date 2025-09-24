ದಸರಾ ವೇಳೆ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವವರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್ : ಆಭರಣ ಖರೀದಿ ಮೇಲೆ ಶೇ.35 ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ! ಜೊತೆಗೆ ಸಿಗುವುದು ಉಚಿತ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್

ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನವು 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ತಲುಪಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಭಯಪಡಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ. ದಸರಾ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳ ಮೇಲೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿವೆ.
ದಸರಾ ನವರಾತ್ರಿ ಆರಂಭದೊಂದಿಗೆ ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ನವರಾತ್ರಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳ ಮೇಲೆ ಆಕರ್ಷಕ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಉಚಿತ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಮೇಕಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕಗಳ ಮೇಲಿನ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶವೂ ಇದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಆಭರಣ ಬ್ರಾಂಡ್ ತನಿಷ್ಕ್ ನವರಾತ್ರಿ ಮತ್ತು ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಕೊಡುಗೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಹಕರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 22, 2025 ರವರೆಗೆ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಿರ ಚಿನ್ನದ ದರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಆರ್ಡರ್ಗಳು ಅಥವಾ ಬುಕಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬುಕಿಂಗ್ ದಿನಾಂಕದಂದು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಚಿನ್ನದ ದರದಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ದಿನಾಂಕದಂದು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಿನ್ನದ ದರಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಗ್ರಾಹಕರು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಆದಿತ್ಯ ಬಿರ್ಲಾ ಗ್ರೂಪ್ನ ಆಭರಣ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದಿರಾ ಕೂಡ ಈ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಅದ್ಭುತ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ವಜ್ರದ ಆಭರಣಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡಾ 35 ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಡಬಲ್ ಗೋಲ್ಡ್ ರೇಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫರ್ ಇದೆ.
ಪಿಸಿ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಕೂಡಾ ಉತ್ತಮ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಪಿಸಿ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ವಜ್ರದ ಆಭರಣಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡಾ 30 ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಬೆಳ್ಳಿ ವಜ್ರದ ಆಭರಣಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡಾ 50 ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ಜೋಯಾಲುಕ್ಕಾಸ್ನಿಂದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದಾಗ, ಯಾವುದೇ ಆಭರಣ ಮೇಕಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡಾ 50 ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಯೋಜನವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 5, 2025 ರವರೆಗೆ ಮಾಡಿದ ಖರೀದಿಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಪಂಜಾಬ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ ಮೂಲದ ಪಂಜಾಬ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ತನ್ನ ನವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬದ ಕೊಡುಗೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ 20 ಗ್ರಾಂ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೂಕದ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಅಥವಾ ರೂ. 1 ಲಕ್ಷ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯದ ವಜ್ರಾಭರಣಗಳ ಪ್ರತಿ ಖರೀದಿಯ ಮೇಲೆ ಉಚಿತ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ.