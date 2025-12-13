ಹೋಂಡಾ ಕಾರುಗಳ ಮೇಲೆ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್‌, 1.36 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ..!

ಹೋಂಡಾ ಕಾರ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ವರ್ಷಾಂತ್ಯದ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಈ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಕೊಡುಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಗದು ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು, ವಿನಿಮಯ ಬೋನಸ್ಗಳು, ಲಾಯಲ್ಟಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಮತ್ತು ವಿಸ್ತೃತ ವಾರಂಟಿಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ಹೋಂಡಾ ಎಲಿವೇಟ್ನ ಟಾಪ್-ಸ್ಪೆಕ್ ZX ಒಟ್ಟು ₹1.36 ಲಕ್ಷ (ಸುಮಾರು $1.36 ಮಿಲಿಯನ್) ವರೆಗಿನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ₹30,000 ವರೆಗಿನ ನಗದು ರಿಯಾಯಿತಿ ಮತ್ತು ₹45,000 ವರೆಗಿನ ವಿನಿಮಯ ಬೋನಸ್ ಸೇರಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಲಾಯಲ್ಟಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್/ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಮೇಲೆ ₹19,000 ವರೆಗಿನ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು, ಉಚಿತ LED ಆಂಬಿಯೆಂಟ್ ಲೈಟಿಂಗ್, 360-ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 7 ವರ್ಷಗಳ ವಿಸ್ತೃತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಹೋಂಡಾ ಸಿಟಿಯ SV, V, ಮತ್ತು VX ₹1.22 ಲಕ್ಷದವರೆಗಿನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೊಂದಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ₹80,000 ವರೆಗಿನ ನಗದು ಮತ್ತು ವಿನಿಮಯ ರಿಯಾಯಿತಿ, ₹4,000 ವರೆಗಿನ ಲಾಯಲ್ಟಿ ಬೋನಸ್, ₹10,000 ವರೆಗಿನ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಮತ್ತು 7 ವರ್ಷಗಳ ವಿಸ್ತೃತ ವಾರಂಟಿಯಲ್ಲಿ ₹28,700 ರಿಯಾಯಿತಿ ಸೇರಿವೆ. ಸಿಟಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ₹17,000 ರಿಯಾಯಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ವಿಸ್ತೃತ ವಾರಂಟಿಯನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೋಂಡಾ ಸಿಟಿ ₹11.95 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹19.48 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಮೂರನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ಹೋಂಡಾ ಅಮೇಜ್ನ ZX MT ಮೇಲೆ ಒಟ್ಟು ₹81,000 ವರೆಗಿನ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ₹30,000 ನಗದು ರಿಯಾಯಿತಿ ಮತ್ತು ₹30,000 ವಿನಿಮಯ ಬೋನಸ್ ಸೇರಿದೆ. V MT/CVT ಮತ್ತು ZX CVT ನಂತಹ ಮಾಡೆಲ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ₹28,000 ವರೆಗಿನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಎಲ್ಲಾ ವೇರಿಯಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ₹20,000 ರಷ್ಟು ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪೇಜ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ.ಮೂರನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ಅಮೇಜ್ನ ಬೆಲೆ ₹7.40 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹10 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ವರೆಗೆ ಇದೆ.
ಎರಡನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ಹೋಂಡಾ ಅಮೇಜ್ನ S ರೂಪಾಂತರಗಳು (ಮ್ಯಾನುಯಲ್ ಮತ್ತು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್) ₹89,000 ವರೆಗಿನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.ಇದರಲ್ಲಿ ₹25,000 ನಗದು ರಿಯಾಯಿತಿ, ₹35,000 ವಿನಿಮಯ ಬೋನಸ್, ₹4,000 ಲಾಯಲ್ಟಿ ಬಹುಮಾನ, ₹10,000 ವರೆಗಿನ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಮತ್ತು 7 ವರ್ಷಗಳ ವಿಸ್ತೃತ ವಾರಂಟಿಯಲ್ಲಿ ₹15,000 ರಿಯಾಯಿತಿ ಸೇರಿವೆ.