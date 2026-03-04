Bumrah to reach 500 wickets in semis against England: T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡವನ್ನು ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಸಾರಥ್ಯದ ಭಾರತ ತಂಡ ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿರೋ ಭಾರತ ಆಟಗಾರರು ಫೈನಲ್ಗೆ ಹೋಗಲು ಬಿಗ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಸೆಮಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಬೂಮ್ರಾ ಅದೊಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಡುವೆ ಎರಡನೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಮಾರ್ಚ್ 5 ರಂದು ವಾಂಖೆಡೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿ ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿ ಹಂತ ತಲುಪಿದ್ದು ಮಹತ್ವದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಕರ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಬೂಮ್ರಾ 500 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಕ್ಲಬ್ ತಲುಪಲಿದ್ದಾರೆ.
ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೆಮಿಸ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಪೇಸರ್ ಬೂಮ್ರಾ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 500 ವಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಸೇರಲು ಬೂಮ್ರಾಗೆ ಇನ್ನು ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ.
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಜೊತೆ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಉರುಳಿಸಿದರೆ ಬೂಮ್ರಾ ಮಹತ್ವದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಎಂಟನೇ ಭಾರತೀಯ ಬೌಲರ್ ಎನ್ನುವ ಹೆಗ್ಗಳಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ ನಾಲ್ಕನೇ ಭಾರತೀಯ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಎಂದು ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ಅನಿಲ್ ಕುಂಬ್ಳೆ (953), ಆರ್ ಅಶ್ವಿನ್ (765), ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್ (707), ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ (687), ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ (634), ಜಹೀರ್ ಖಾನ್ (597) ಹಾಗೂ ಜಾವಗಲ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ (551) ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಾಲಿಗೆ ಈಗ ಬೂಮ್ರಾ ಎಂಟ್ರಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
2016ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪರವಾಗಿ ಬೂಮ್ರಾ ಅವರು ಡೆಬ್ಯು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅಂದಿನಿಂದ 52 ಟೆಸ್ಟ್ಗಳಿಂದ 234 ವಿಕೆಟ್ಗಳು, 89 ಒಡಿಐ ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ 149 ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಹಾಗೂ 93 T20 ಮ್ಯಾಚ್ಗಳಿಂದ 116 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಉರುಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬೂಮ್ರಾ ಅವರ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ ಈವರೆಗೆ ಕೇವಲ 19 ರನ್ಗೆ 6 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಉರುಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು 18 ಬಾರಿ ಐದು ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಗೊಂಚಲು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬೌಲಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿರುವ ಬೂಮ್ರಾ ಸಾಧನೆಯ ಹೊಸ್ತಿಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.