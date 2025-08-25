ಬರೀ 150 ರೂ. ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಈ ಗಿಡ ಬೆಳೆದರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 15 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಲಾಭ ಫಿಕ್ಸ್‌! ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಲಕ್ಷಾಧಿಪತಿಯನ್ನಾಗಿಸುವ ʼಬಂಗಾರದ ಬೆಳೆʼ

cardamom plantation: ನೀವು ವ್ಯಾಪಾರ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಏಲಕ್ಕಿ ಕೃಷಿಯ ವ್ಯವಹಾರವು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಏಲಕ್ಕಿ ಲಾಭದಾಯಕ ಬೆಳೆ. ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ರೈತರು ಇದನ್ನು ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ದೇಶ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಬೇಡಿಕೆ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ನೀವು ವ್ಯಾಪಾರ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಏಲಕ್ಕಿ ಕೃಷಿಯ ವ್ಯವಹಾರವು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಏಲಕ್ಕಿ ಲಾಭದಾಯಕ ಬೆಳೆ. ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ರೈತರು ಇದನ್ನು ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ದೇಶ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಬೇಡಿಕೆ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ರೈತರು ಈ ಖಾರಿಫ್ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಏಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು
ಲೋಮಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ಏಲಕ್ಕಿ ಕೃಷಿಗೆ ಉತ್ತಮವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಲ್ಯಾಟರೈಟ್ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿಯೂ ಬೆಳೆಸಬಹುದು.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನಗದು ಬೆಳೆಯಾಗಿಯೂ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಕೃಷಿಯ ಮೂಲಕ, ದೇಶದ ರೈತರು ಬಂಪರ್ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಏಲಕ್ಕಿ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನಾವು ನಿಮಗೆ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಏಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೇರಳ, ಕರ್ನಾಟಕ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಏಲಕ್ಕಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ. ಆಹಾರ, ಮಿಠಾಯಿ, ಪಾನೀಯಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುವಾಸನೆಗಾಗಿಯೂ ಇದನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಲೋಮಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ಏಲಕ್ಕಿ ಕೃಷಿಗೆ ಉತ್ತಮವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಲ್ಯಾಟರೈಟ್ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿಯೂ ಬೆಳೆಸಬಹುದು. ಏಲಕ್ಕಿ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಬೇಕು. ಮರಳು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಏಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಬಾರದು. ಇದು ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಹುದು. 10 ರಿಂದ 35 ಡಿಗ್ರಿ ತಾಪಮಾನವು ಏಲಕ್ಕಿ ಕೃಷಿಗೆ ಉತ್ತಮವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಏಲಕ್ಕಿ ಸಸ್ಯವು 1 ರಿಂದ 2 ಅಡಿ ಉದ್ದವಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಸ್ಯದ ಕಾಂಡವು 1 ರಿಂದ 2 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದವಿರುತ್ತದೆ. ಏಲಕ್ಕಿ ಸಸ್ಯದ ಎಲೆಗಳು 30 ರಿಂದ 60 ಸೆಂ.ಮೀ ಉದ್ದವಿರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳ ಅಗಲ 5 ರಿಂದ 9 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ನೀವು ಹೊಲದ ಒಡ್ಡಿನ ಮೇಲೆ ಏಲಕ್ಕಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಒಂದರಿಂದ 2 ಅಡಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಒಡ್ಡು ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಗುಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಏಲಕ್ಕಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡಲು, ಗಿಡವನ್ನು 2 ರಿಂದ 3 ಅಡಿ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ನೆಡಬೇಕು. ಅಗೆದ ಗುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಸುವಿನ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಉತ್ತಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಬೇಕು.
ಏಲಕ್ಕಿ ಗಿಡ ಸಿದ್ಧವಾಗಲು 3-4 ವರ್ಷಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಏಲಕ್ಕಿ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಅದನ್ನು ಹಲವಾರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು. ಇದನ್ನು 18 ರಿಂದ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ತುಂಬಾ ಬಿಸಿಯಾದ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಬೇಕು.
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಏಲಕ್ಕಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ನೆಡಬೇಕು. ಅಂದಹಾಗೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ನೆಡಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗುವುದರಿಂದ, ನೀರಾವರಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಏಲಕ್ಕಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ನೆಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಶಾಖದಿಂದಾಗಿ ಅದರ ಇಳುವರಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು.
ಏಲಕ್ಕಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗಿದಾಗ, ಅದನ್ನು ಕೈಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ತೆಂಗಿನ ನಾರು ಚಾಪೆ ಅಥವಾ ತಂತಿ ಜಾಲರಿಯಿಂದ ಉಜ್ಜಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಗಳಿಸಬಹುದು. ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗೆ 135 ರಿಂದ 150 ಕೆಜಿ ಏಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಏಲಕ್ಕಿಯ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ 1100 ರಿಂದ 2000 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ನೀವು 5-6 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಗಳಿಸಬಹುದು.
ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ವ್ಯಾಪಾರ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನಷ್ಟೇ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ವಿನಃ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ)