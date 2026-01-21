ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಚಿಪ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾರುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈಗ ಆ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ 4,000 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿಯ ಮಾಲೀಕ!

Businessman success story: ಎಲ್ಲಾರು ಹುಟ್ಟುತ್ತಲ್ಲೇ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಆ ನಂತರದ ನಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಶ್ರಮ ಹಾಗೂ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ನಮಗೆ ನಾವೇ ಬಾಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಖ್ಯಾತ ಉದ್ಯಮಿಯೊಬ್ಬರು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಕ್ಸಫುಲ್ ಜೀವನದ ಕಥೆಯನ್ನ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಜಸ್ಟ್ 10ನೇ ಪಾಸ್ ಆಗಿದರು ವಿದ್ಯಭ್ಯಾಸ ಮುಂದುವರೆಸದೇ ಕೇವಲ 10,000 ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮವನ್ನ ಆರಂಭಿಸಿ ಇದೋಗ ಬಿಲಿಯನೇರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ..ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಕೆಲವರು ಹುಟ್ಟುತ್ತಲ್ಲೇ ಕಡುಬಡತನದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಈಗ ಆಗರ್ಭ ಶ್ರೀಮಂತರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.. ಆದ್ರೆ ಅವರು ಬೆಳೆದು ಬಂದು ಜೀವನ ಹಾಗೂ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋವನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿ ಈಗ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿ ಜೀವನ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಚಂದುಭಾಯಿ ವಿರಾನಿ ಅವರು.
ಹೌದು,ಚಂದುಭಾಯಿ ವಿರಾನಿ. 10ನೇ ಪಾಸ್ ಆಗಿದರು ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಚಿಪ್ಸ್ ಮಾರುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ ಬಿಲಿಯನೇರ್ ಆಗಿ ಶ್ರೀಮಂತರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ರಾರಾಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ..
ಚಂದುಭಾಯಿ ವಿರಾನಿ ಅವರು ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ನಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ 90 ರೂ. ಗಳಿಸುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು 50,00,00,00,000 ರೂಗಳ ತಿಂಡಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವವರೆಗೆ, ಚಂದುಭಾಯಿ ವಿರಾನಿ ಅವರ ಪ್ರಯಾಣವು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ.. ಅವರು ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ತಿಂಡಿ ಬ್ರಾಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಬಾಲಾಜಿ ವೇಫರ್ಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದರು.
ಚಿಂದಿ ಆಯುವ ಕಥೆಗಳು ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಇವೆ, ಆದರೆ ಚಂದೂಭಾಯಿ ವಿರಾನಿಯವರ ಪ್ರಯಾಣವು ಅದರ ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರ ಹಾಗೂ ಮತ್ತು ಸರಳತೆಗೆ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. 10 ನೇತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ಅವರು ಬಾಲಾಜಿ ವೇಫರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರು, ಇದು ಈಗ ಸುಮಾರು 5,000 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾರತೀಯ ತಿಂಡಿ ಬ್ರಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ..
1972 ರಲ್ಲಿ, ಅವರ ತಂದೆ ದಿವಂಗತ ಪೋಪತ್ ವಿರಾನಿ ತಮ್ಮ ಬಂಜರು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮಾರಿ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು 20,000 ರೂ.ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು.
ಕೇವಲ 15 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಚಂದೂಭಾಯಿ ವಿರಾನಿ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ರಾಜ್ಕೋಟ್ನಿಂದ ಸುಮಾರು 79 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಜಾಮ್ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಧುಂಡೋರಾಜಿಗೆ ತೆರಳಿದರು. ಅವರು ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರರಾದ ಮೇಘ್ಜಿಭಾಯಿ ಮತ್ತು ಭಿಖುಭಾಯಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಬೆಳೆದರು.
ಈ ಹಣವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸಹೋದರರು ರಾಜ್ಕೋಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಉಪಕರಣಗಳ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಈ ಉದ್ಯಮವು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಯಿತು. ಸ್ಥಿರವಾದ ಆದಾಯವಿಲ್ಲದೆ, ಜೀವನವು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾಯಿತು,
ವ್ಯಾಪಾರ ಕುಸಿತದ ನಂತರ, ಚಂದೂಭಾಯಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹೋದರರು ರಾಜ್ಕೋಟ್ನ ಆಸ್ಟ್ರೋನ್ ಸಿನಿಮಾದ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಚಂದೂಭಾಯಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ 90 ರೂ. ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರು, ವಾಚ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಅಂಟಿಸುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಕರೆತರುವವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಚಂದೂಭಾಯಿ ಅವರು ಸಿನಿಮಾ ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ನಡೆಸುವುದು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡಿದರು. ಹಣಕಾಸಿನ ತೊಂದರೆಗಳು ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡರು ಕೂಡ. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಾಲವನ್ನು ತೀರಿಸಿದರು.
ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ವಿರಾನಿ ಕುಟುಂಬವು ತೀವ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಿತು. ಬಾಡಿಗೆಯಾಗಿ 50 ರೂ. ಪಾವತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕಾರಣ ಅವರು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ತಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯನ್ನು ಬಿಡಬೇಕಾದ ಸಮಯವಿತ್ತು. ಕಷ್ಟದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಚಂದುಭಾಯಿ ನಂತರ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ತಮ್ಮ ಬಲವಾದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಲು ಬಾಕಿಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಹಿಂತಿರುಗಿದರು.
ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ ವೇಫರ್ಗಳು ಎಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಚಂದುಭಾಯಿ ಗಮನಿಸಿದರು. ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿದ ಅವರು, ಸುಮಾರು 10,000 ರೂ. ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಶೆಡ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಚಿಪ್ಸ್ ತಯಾರಿಸುವ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.
ಈ ಚಿಪ್ಸ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಒಳಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಹೊರಗೆಯೂ ಬೇಗನೆ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿತು. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ, ಚಂದೂಭಾಯಿ 1989 ರಲ್ಲಿ 50 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲದ ಸಹಾಯದಿಂದ.1992 ರಲ್ಲಿ, ಮೂವರು ಸಹೋದರರು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಾಲಾಜಿ ವೇಫರ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು, ಇದನ್ನು ಅವರ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಹನುಮಂತನ ಸಣ್ಣ ವಿಗ್ರಹದ ನಂತರ ಹೆಸರಿಸಲಾಯಿತು.ಇಂದು, ಬಾಲಾಜಿ ವೇಫರ್ಸ್ ಭಾರತದ ಅಗ್ರ ತಿಂಡಿ ಬ್ರಾಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ
ಕಂಪನಿಯು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 65 ಲಕ್ಷ ಕೆಜಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಮತ್ತು 100 ಲಕ್ಷ ಕೆಜಿ ನಮ್ಕೀನ್ ಅನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸುತ್ತದೆ, ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ 3,400 ಕೆಜಿ ಚಿಪ್ಸ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತದ 43,800 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ತಿಂಡಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 12 ರಷ್ಟು ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬಾಲಾಜಿ ವೇಫರ್ಸ್, ಮಾರ್ಚ್ 2023 ರ ವೇಳೆಗೆ 5,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ವಹಿವಾಟು ವರದಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ದೇಶದ ಮೂರನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ತಿಂಡಿ ಕಂಪನಿಯಾಗಿದೆ.