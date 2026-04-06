Buttabomma song: ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಡುಗಳ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಹಾಡುಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಶಂಸೆ ಗಳಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಹಾಡು ಯಾರೂ ಊಹಿಸಿದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ವೀಕ್ಷಣೆ ಕಂಡಿದೆ.
ಐಕಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಹಾಗೂ ಪೂಜಾ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ಅಲ ವೈಕುಂಠಪುರಮುಲೂ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಮೋಘವಾಗಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಹಾಡೊಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದೆ.
ಅಲ ವೈಕುಂಠಪುರಮುಲೂ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಬುಟ್ಟ ಬೊಮ್ಮ (Butta Bomma) ಹಾಡು ತೆಲುಗು ಸಿನಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವೀವ್ಸ್ ಕಂಡಿದೆ. ಇದು ತೆಲುಗು ಚಲನಚಿತ್ರ ಸಂಗೀತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ಬುಟ್ಟ ಬೊಮ್ಮ ಹಾಡು ಸುಮಾರು 93 ಕೋಟಿ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಇದು ತೆಲುಗು ಚಲನಚಿತ್ರ ಸಂಗೀತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಹಾಡು ಆಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 937 ಮಿಲಿಯನ್ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ತೆಲುಗು ಚಲನಚಿತ್ರದ ಹಾಡು ಆಗಿದೆ.
ಅಲ ವೈಕುಂಠಪುರಮುಲೂ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಈ ಹಾಡು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಭಾರೀ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅವರ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಹಾಡಿನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ. ಬುಟ್ಟಬೊಮ್ಮ ಹಾಡು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.
ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿರುವ ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯ ಹಾಗೂ ಅಂದದಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸ್ಟೈಲೀಶ್ ಲುಕ್ ಹಾಡಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೆರುಗು ನೀಡಿದೆ. ನಿರ್ದೇಶಕ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ತಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಡನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಥಮನ್ ಎಸ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಾಧುರ್ಯದಿಂದ ಹಾಡನ್ನು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗರು ಎನ್ನಬಹುದು. ಗಾಯಕ ಅರ್ಮಾನ್ ಮಲಿಕ್ ತಮ್ಮ ಮಧುರವಾದ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ಹಾಡಿಗೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದರು. ಈ ಹಾಡನ್ನು ರಾಮಜೋಗಯ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ನಿರ್ದೇಶಕ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ಅಲ ವೈಕುಂಠಪುರಮುಲೂ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅಪಾರ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಬುಟ್ಟಬೊಮ್ಮ ಹಾಡು ಕೇವಲ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿದೆ.