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ಮಜ್ಜಿಗೆ ಜೊತೆ ಇದನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಒಮ್ಮೆ ಕುಡಿದರೆ.. 45 ದಿನದವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಶುಗರ್‌ ಲೆವಲ್‌!

Written ByChetana Devarmani
Published: Sep 02, 2026, 10:54 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 10:54 PM IST

blood sugar remedies: ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವವರಿಗೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಸೇವನೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
 

natural remedies for diabetes1/9

ಮಧುಮೇಹ ನಿಯಂತ್ರಣ

ಮಜ್ಜಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಪಾನೀಯವಾಗಿದ್ದು, ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಬ್ಬು ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕುಡಿಯುವುದು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ? ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ  

natural remedies for diabetes2/9

ಮಧುಮೇಹ ನಿಯಂತ್ರಣ

ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವವರಿಗೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಸೇವನೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟವಾಗುವ ಪಾನೀಯವಾಗಿದೆ. ಮಜ್ಜಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು.   

natural remedies for diabetes3/9

ಮಧುಮೇಹ ನಿಯಂತ್ರಣ

ಮಜ್ಜಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಮತ್ತು ರಂಜಕಗಳು ಸಹ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದು, ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಆಹಾರದಿಂದ ತುಂಬಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳು ಸಹ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.   

natural remedies for diabetes4/9

ಮಧುಮೇಹ ನಿಯಂತ್ರಣ

ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಪಾನೀಯವಾಗಿದೆ. ಮಧುಮೇಹ ಹೊಂದಿರುವ ರೋಗಿಗಳು ಆಹಾರ ಸೇವನೆಯ ಮೇಲೆ ಹಲವು ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಏನನ್ನಾದರೂ ತಿನ್ನುವ ಮೊದಲು ಅದು ಅವರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಯೋಚಿಸಬೇಕು.   

natural remedies for diabetes5/9

ಮಧುಮೇಹ ನಿಯಂತ್ರಣ

ಬೆಣ್ಣೆ ಹಾಲು ಕಡಿಮೆ ಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್ ಸೂಚಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದನ್ನು ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಮತ್ತು ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಇದು ಅವರಿಗೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ.    

natural remedies for diabetes6/9

ಮಧುಮೇಹ ನಿಯಂತ್ರಣ

ಮಜ್ಜಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಇದು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಮಧುಮೇಹ ಮತ್ತು ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಮಜ್ಜಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಕೊಬ್ಬಿನ ಅಂಶವಿದ್ದು, ಇದು ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.  

natural remedies for diabetes7/9

ಮಧುಮೇಹ ನಿಯಂತ್ರಣ

ಮಜ್ಜಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸತುವಿನ ಅಂಶ ಇರುವುದರಿಂದ ಗಾಯಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಮಜ್ಜಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಮ್ಲವಿದ್ದು, ಇದು ಆಹಾರವನ್ನು ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.  

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ಮಧುಮೇಹ ನಿಯಂತ್ರಣ

ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವವರು ಮಜ್ಜಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಜೀರಿಗೆ ಅಥವಾ ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ ಹಾಕಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಬ್ಲಡ್‌ ಶುಗರ್‌ ಕೂಡಲೇ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬರುವುದು. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಊಟದ ಬಳಿಕ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಜೊತೆ ಜೀರಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಕುಸಿದರೆ ಬ್ಲಡ್‌ ಶುಗರ್‌ ಮರಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದಿಲ್ಲ.  

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ಮಧುಮೇಹ ನಿಯಂತ್ರಣ

ಸೂಚನೆ: ಈ ಲೇಖನವು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.  

TAGS:
Blood sugar remedies
Buttermilk
Diabetes

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