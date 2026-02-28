ಮಜ್ಜಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಎಲೆ ಹಾಕಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯಂತೆ ಕರಗುತ್ತೆ ಯೂರಿಕ್‌ ಆಸಿಡ್!‌

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ದೇಹದಿಂದ ಯೂರಿಕ್‌ ಆಸಿಡ್‌ ಅನ್ನು ದೇಹದಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕಲು ಮಜ್ಜಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಎಲೆಯನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿಯಿರಿ. 
 
ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಕೈ, ಕಾಲು ಹಾಗೂ ಕೀಲುಗಳಲ್ಲಿ ನೋವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.    

ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರಿಂದ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಮತ್ತು ಮಧುಮೇಹದಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಒಕ್ಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.    

ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ, ಮೊಸರು ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕುಡಿಯುವುದು ಉತ್ತಮ. ಮಜ್ಜಿಗೆ ದೇಹವನ್ನು ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ.     

ಆದರೆ ಕೇವಲ ಮಜ್ಜಿಗೆಯಲ್ಲ, ಕರಿಬೇವು ಸೇರಿಸಿ. ಒಂದು ಲೋಟ ಮಜ್ಜಿಗೆಗೆ 10 ರಿಂದ 15 ಕರಿಬೇವು ಸೇರಿಸಿ ಮುಚ್ಚಿಡಿ. ಒಂದು ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಹೊರತೆಗೆದು ಕುಡಿಯಿರಿ.     

ಕರಿಬೇವು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಲ್ಲುಗಳಿಗೆ ಕರಿಬೇವು ಉತ್ತಮ ಮನೆಮದ್ದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.    

(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ) 

