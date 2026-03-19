  • ಪ್ರತಿ ದಿನ ಮಜ್ಜಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬೀಜದ ಪುಡಿ ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿದರೆ ಡೊಳ್ಳು ಹೊಟ್ಟೆ ಚಪ್ಪಟೆಯಾಗೋದು ಪಕ್ಕಾ!

ಪ್ರತಿ ದಿನ ಮಜ್ಜಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬೀಜದ ಪುಡಿ ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿದರೆ ಡೊಳ್ಳು ಹೊಟ್ಟೆ ಚಪ್ಪಟೆಯಾಗೋದು ಪಕ್ಕಾ!

Best Weight Loss Home Remedies: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಹಾಗೂ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಬೊಜ್ಜು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನೂ ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಮಜ್ಜಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಬೀಜನವನ್ನು ಪುಡಿಮಾಡಿ ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿಯುತ್ತಾ ಬಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಬೊಜ್ಜು ಬೆಣ್ಣೆಯಂತೆ ಕರಗಿ ಫ್ಲಾಟ್‌ ಆಗುತ್ತದೆ. 
 
ಜಿಮ್‌, ವ್ಯಾಯಾಮ, ಡಯಟ್‌ ಏನೂ ಬೇಡ. ಪ್ರತಿ ದಿನ ಮಜ್ಜಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಗಸೆ ಬೀಜದ ಪುಡಿ ಹಾಕಿ ಕುಡಿಯುತ್ತಾ ಬಂದರೆ ಡೊಳ್ಳು ಹೊಟ್ಟೆ ಬೆಣ್ಣೆಯಂತೆ ಕರಗಿ ಚಪ್ಪಟೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮಜ್ಜಿಗೆಯನ್ನು ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯಬೇಕು ಹಾಗೂ ಹೇಗೆ ಕುಡಿಯಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಯುವುದು ತುಂಬಾ ಅಗತ್ಯ.   

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತೂಕ ಇಳಿಕೆ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ತೂಕ ಇಳಿಕೆಯಾದರೂ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಬೊಜ್ಜು ಮಾತ್ರ ಕರಗುತ್ತಲೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಚಿಂತಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಈ ಸಮಸ್ಯಗೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಅಗಸೆ ಬೀಜ ಸಂಜೀವಿನಿ ಎಂತಲೇ ಹೇಳಬಹುದು. 

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪಾನೀಯವಾಗಿರುವ ಮಜ್ಜಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಬಯಾಟಿಕ್‌ಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿ, ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಮಜ್ಜಿಗೆಯು ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ, ದೇಹವನ್ನು ಹೈಡ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. 

ಅಗಸೆ ಬೀಜಗಳು ಫೈಬರ್‌ ಹಾಗೂ ಪ್ರೋಟೀನ್‌ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೂಲವಾಗಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಒಮೆಗಾ-3 ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸುಧಾರಿಸಿ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ತೂಕ ಇಳಿಕೆಗೆ ಸಹಕಾರಿ ಆಗಿದೆ. 

ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಬಾಣಲೆಯನ್ನು ಕಾಯಲು ಇಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಗಸೆ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಹುರಿಯಿರಿ. ಅದು ತಣ್ಣಗಾದ ಬಳಿಕ ಅಗಸೆ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಗಾಜಿನ ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ಶೇಖರಿಸಿಡಿ. 

ನೀವು ದುಂಡಾಗಿರುವ ಡೊಳ್ಳು ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕರಗಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಒಂದು ಲೋಟ ಮಜ್ಜಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಷ್ಟು ಅಗಸೆ ಬೀಜದ ಪುಡಿಯನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿಯುತ್ತಾ ಬಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಫ್ಯಾಟ್‌ ಕರಗಿ ಚಪ್ಪಟೆಯಾದ ಸ್ಲಿಮ್‌ ಬೆಲ್ಲಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮದಾಗಿಸಬಹುದು.  ಸೂಚನೆ: ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. Zee ಮೀಡಿಯಾ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

