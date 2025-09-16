ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ 40 ಇಂಚಿನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ಟಿವಿ ಖರೀದಿಸಿ; ಇದು ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಯ ಕೊಡುಗೆ

40 Inch Smart TV: ನೀವು Smart TV ಖರೀಸುವ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ. ಮುಂದಿನ ವಾರ ಅಂದರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23ರಿಂದ Amazon Great Indian Festival ಶುರುವಾಗಲಿದೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆಯೇ 40 ಇಂಚಿನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗಳ ಮೇಲೆ ಭರ್ಜರಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ QLED ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಗ್ರಾಹಕರು SBI ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸುಮಾರು 10% ವರೆಗೆ ತ್ವರಿತ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೂಡ ಪಡೆಯಬಹುದು.
VW 40 inches Optimax Series Full HD QLED Smart TV: ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಕ್ವಾಡ್-ಕೋರ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದ್ದು, ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಟಿವಿ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಂನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಬಳಕೆದಾರ ಸ್ನೇಹಿ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ವಿಷಯಗಳಿಗೆಮತ್ತು Prime Video, YouTube, Zee5, Plex, YUPPTV, Eros Now, ALJAZEERA & Live News ಅನೇಕ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಬಳಕೆದಾರರು Google Play Store ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಮನರಂಜನಾ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು.
40 Inch Smart TV ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಕೊಡುಗೆಗಳು: VW ಕಂಪನಿಯ ಈ 40 ಇಂಚಿನ ಆಪ್ಟಿಮಾX ಸರಣಿಯ ಪೂರ್ಣ HD ಸ್ಮಾರ್ಟ್ QLED ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಟಿವಿಯು ಒಂದು ಫೀಚರ್ ಭರಿತ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಅದ್ಭುತ ವೀಕ್ಷಣೆಯ ಅನುಭವಕ್ಕಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಮೆಜಾನ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ₹11,999 ಬೆಲೆಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಮೂಲ ಬೆಲೆ 20,999 ರೂ. ಆಗಿದ್ದು, ಭರ್ಜರಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಡ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಕೊಡುಗೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಅಮೆಜಾನ್ ಆರಂಭಿಕ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಆಯ್ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್/ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು 10% ತ್ವರಿತ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೂಡ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ವಿಶೇಷಣಗಳೇನು?: ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿಯ ಡಿಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಡಿಯೋದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಟಿವಿಯು 60Hz HD (1920 x 1080) QLED ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಕ್ಯಾಂಟಮ್ ಲ್ಯೂಸೆಂಟ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ IPE ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು HDR10 ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ರೋಮಾಂಚಕ ಮತ್ತು ವಿವರವಾದ ದೃಶ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ವರ್ಧಿತವಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಅನುಭವವು ಸ್ಟೀರಿಯೊ ಸರೌಂಡ್ ಸೌಂಡ್ನೊಂದಿಗೆ 24W ಸೌಂಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಬೆಂಬಲಿತವಾಗಿದೆ. ಇದು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಕಂಟೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಆಡಿಯೋವನ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿಸಲು ಬಹು ವಾಯ್ಸ್ ವಿಧಾನಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ನಯವಾದ ಚೌಕಟ್ಟುರಹಿತ ವಿನ್ಯಾಸ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ವಾಸಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸೊಗಸಾದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ.
ಇದರ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಸಾಧನಗಳಿಂದ ಸರಾಗವಾಗಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಲು ಅಂತರ್ನಿರ್ಮಿತ ಮಿರಾಕಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೋಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸೇರಿವೆ. ಇವು ಆಕರ್ಷಕ ದೃಶ್ಯಗಳು, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೀಚರ್ಗಳು ಮತ್ತು ನಯವಾದ ಮತ್ತು ಸೊಗಸಾದ ವಿನ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಡಿಯೋ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.