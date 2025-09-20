ಕೇವಲ 3.50 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ 33KM ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುವ ಈ 5-ಸೀಟರ್ ಮಾರುತಿ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಿ

ಈ ಕಾರು ವಿಶಾಲ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ 3,565 MM ಉದ್ದ, 1,520 MM ಅಗಲ ಹಾಗೂ 1,553 MM ಎತ್ತರವಿದೆ. 180 MM ಗೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು 2,380 MM ವೀಲ್ಬೇಸ್ ಹೊಂದಿದೆ. 854 KG ತೂಕ ಕೂಡ ಇದೆ. ಹೊಸ S-Presso ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಪವರ್ಟ್ರೇನ್ ಹೊಂದಿದೆ.
Maruti Suzuki S-Presso: ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ S-Presso ಅಪಾರ ಜನಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿದ ಹ್ಯಾಚ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂದು ಖ್ಯಾತಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕ ವಿನ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ ಹತ್ತಾರು ಅದ್ಭುತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಕಾರನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರು ಕೂಡ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ S-Presso ಮಾರಾಟ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು 1,333 ಯುನಿಟ್ಗಳನ್ನ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 2024ರ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 2,102 ಯುನಿಟ್ಗಳನ್ನ ಮಾರಲಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾರಾಟ ಪ್ರಮಾಣವು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶೇ.37ರಷ್ಟು ಕುಸಿತವಾಗಿದೆ. S-Presso ಮಾರಾಟ ಪ್ರಮಾಣ ಇಳಿಮುಖವಾಗಲು ನಾನಾ ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ನೂತನ ಕಾರುಗಳ ಖರೀದಿ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ GST ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಿದೆ ಎಂಬ ಸುಳಿವು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ SUVಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುವುದರಿಂದಲೂ S-Presso ಮಾರಾಟ ಕುಂಠಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಹ್ಯಾಚ್ ಬ್ಯಾಕ್ 4.26 ಲಕ್ಷ ರೂ.ದಿಂದ 6.12 ಲಕ್ಷ ರೂ. (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿದೆ. GST ಪರಿಷ್ಕಕರಣೆಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಾಭವನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಕಂಪನಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆ. ಇದೇ S-Presso ಬೆಲೆಯನ್ನ 1.29 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು, 3.50 ಲಕ್ಷ ರೂ.ನ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸೆ.22ರಿಂದ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಈ ದರದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಈ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
ನೂತನ ಮಾರುತಿ S-Presso ನೋಡಲು ಅದ್ಭುತ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಟ್ರಿನ್ ಚೇಂಬರ್ LED ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳು, ಸಿಗ್ನೆಚರ್ LED ಟೈಲ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳು ಹಾಗೂ 14-ಇಂಚಿರುವ ಟೈರ್ಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಬ್ಯೂಯಿಶ್ ಬ್ಲಾಕ್, ಸಾಲಿಡ್ ಫೈರ್ ರೆಡ್, ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಗ್ರೇ, ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಸಿಲ್ಕಿ ಸಿಲ್ವರ್ ಮತ್ತು ಪರ್ಲ್ ಸ್ಟಾರಿ ಬ್ಲೂ ಎಂಬ ಬಣ್ಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಾರು ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಈ ಕಾರು ವಿಶಾಲ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ 3,565 MM ಉದ್ದ, 1,520 MM ಅಗಲ ಹಾಗೂ 1,553 MM ಎತ್ತರವಿದೆ. 180 MM ಗೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು 2,380 MM ವೀಲ್ಬೇಸ್ ಹೊಂದಿದೆ. 854 KG ತೂಕ ಕೂಡ ಇದೆ. ಹೊಸ S-Presso ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಪವರ್ಟ್ರೇನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 1-ಲೀ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಗೂ 1-ಲೀ. CNG ಎಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. 5-ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ & 5-ಸ್ಪೀಡ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 24 ರಿಂದ 33 KMವರೆಗೆ ಮೈಲೇಜ್ ಕೊಡುತ್ತದೆ. 27 ಲೀಟರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಹೊಂದಿರುವ ಇದು, 148 KMPH ಟಾಪ್ ಸ್ಪೀಡ್ನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಲಿದೆ. ಕೇವಲ 5 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಿಗೆ 0 ರಿಂದ 60 KMPH ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ.
S-Presso ಕ್ಯಾಬಿನ್ ವಿನ್ಯಾಸವು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿದೆ. 5 ಆಸನಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು. ವಾರಾಂತ್ಯ ಹಾಗೂ ರಜಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಗೇಜ್ ಸಾಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ 270 ಲೀಟರ್ನಷ್ಟು ಬೂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಹೊಂದಿದೆ. 7 ಇಂಚಿನ ಟಚ್ಸ್ಕಿನ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಟೋ, ಆಪಲ್ ಕಾರ್ಪ್ಲೇ, ಸೆಮಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್, ಏರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಪವರ್ ವಿಂಡೋಗಳು, ಕೀಲೆಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಹಾಗೂ USB ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹತ್ತಾರು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನ ಈ ಕಾರು ಹೊಂದಿದೆ.
ಈ ಕಾರು ಸುರಕ್ಷತೆಗೂ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಪುಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ 2 ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು, ABS (ಆಂಟಿಲಾಕ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್), EBD (ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಫೋರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿ ಬ್ಯೂಷನ್), ESP (ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ), ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲಾಕಿಂಗ್, ಸ್ಪೀಡ್ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆಟೋ ಡೋರ್ ಲಾಕ್ ಹಾಗೂ ರೇರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸರ್ಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ.