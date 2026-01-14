ಸೂರ್ಯದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಎಲ್ಲಾ ಆಸೆಗಳು ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈಡೇರುತ್ತವೆ!

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಗ್ರಂಥಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಪುರಾಣಗಳು ಸಹ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯಂದು ಸೂರ್ಯ ದೇವರನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ ಯಾವುದೇ ಆಸೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ, ಅದು ಒಂದು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈಡೇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಸೂರ್ಯನು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುವ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಏನೇ ಇರಲಿ, ಅದು ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯಂದು ಈಡೇರುತ್ತದೆ. ಮೇಷ, ವೃಷಭ, ಕರ್ಕ, ತುಲಾ, ಧನು ಮತ್ತು ಮೀನ ರಾಶಿಯವರ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಫೆಬ್ರವರಿ 13 ರೊಳಗೆ ಸೂರ್ಯ ದೇವರು ಪೂರೈಸುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಮೇಷ ರಾಶಿ: ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆಸೆಗಳನ್ನ ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಿರತೆ, ಬಡ್ತಿ, ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅವರ ಆಸೆಗಳು ಖಂಡಿತ ಈಡೇರುತ್ತವೆ. ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಸೂರ್ಯ ದೇವನು ಈ ರಾಶಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರವಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ತಮ್ಮ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯ ಶುಭ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರ ಇರುವುದರಿಂದ, ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರು ವಿದೇಶಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿರ್ಧಾರ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ದಿನದಂದು ನೀವು ಆದಿತ್ಯ ಹೃದಯಂ ಪಠಿಸಿದರೆ, ಫೆಬ್ರವರಿ 13ರೊಳಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಆಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೂ ವಿದೇಶಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಸೂರ್ಯನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯವೂ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಬಯಸಿದ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ: ಏಳನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯ ಪ್ರೀತಿ, ಮದುವೆ, ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ, ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ, ಆದಾಯ ವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆಸೆಗಳು ತಪ್ಪದೆ ಈಡೇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ರಾಜಿ ಮೂಲಕ ಖಂಡಿತ ಪರಿಹರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಆದಾಯ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಪ್ರೇಮ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಾಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ: ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ, ಆಸ್ತಿ, ಮನೆ, ವಾಹನ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಮುಂತಾದ ವಿಷಯಗಳಿಗಾಗಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ದಿನದಂದು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸೂರ್ಯನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸೂರ್ಯನು ಈ ರಾಶಿಗೆ ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ತಂದೆಯ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಸ್ತಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಭೂ ಲಾಭಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಧನದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರವೇಶದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸೂರ್ಯನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸೂರ್ಯನು ಶುಭ ಮನೆಯ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅವರ ಆಸೆಗಳನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪೂರೈಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದಾಯವು ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಷೇರುಗಳು, ವ್ಯವಹಾರ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಬಹಳ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಸಂಬಳ, ಭತ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಲಾಭದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರ ಇರುವುದರಿಂದ, ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುವ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗ, ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ ಪ್ರಗತಿ ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ದಿನದಂದು ಸೂರ್ಯ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದರಿಂದ, ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರ ಕನಸುಗಳು ನನಸಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಅವರು ಖಂಡಿತ ಷೇರುಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳು, ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)