ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು, ಸಮೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಕರ್ಪೂರದ ಈ ಸಣ್ಣ ಟಿಪ್ಸ್‌ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ

Karpura Money Remedies: ದೇವರ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗ ಕರ್ಪೂರದ ಆರತಿ ಮಾಡುವುದು ಪ್ರತೀತಿ. ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ಕರ್ಪೂರದ ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖ-ಶಾಂತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಪತ್ತು ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆದು ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಲು ಸರಳ ಕರ್ಪೂರದ ಪರಿಹಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿದಿನ ಮುಸ್ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಕರ್ಪೂರ ಬೆಳಗುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ದೂರವಾಗಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಪೂರ ಹಚ್ಚುವಾಗ ʼಓಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯೇ ನಮಃʼ ಎಂಬ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖ-ಶಾಂತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ನೀವು ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ಪೂರ ಹಾಕಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮುಂದೆ ಕರ್ಪೂರ ಇಡುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಪರಿಹಾರಗೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಮನೆಯ ಒಡೆಯನಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಹಣಕ್ಕೆ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಶುಕ್ರವಾರದ ದಿನ ಕರ್ಪೂರದ ಹಚ್ಚುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಲವಂಗವನ್ನು ಹಾಕಿ ಹಚ್ಚಿದರೆ ದರಿದ್ರ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮನೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಹೋಗಿ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಪ್ರವೇಶವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಈ ಪರಿಹಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅನುಗ್ರಹವಿರುತ್ತದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ರಾಹು-ಕೇತು ಕೆಟ್ಟ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಕರ್ಪೂರದ ಆರತಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ರಾಹು-ಕೇತು ಗ್ರಹಗಳು ಶಾಂತಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸೂಚನೆ : ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.