Opened liquor expiry period : ಅನೇಕ ಜನರು ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಿ ಉಳಿದ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ತಪ್ಪಾ ಅಥವಾ ಸರಿ ಎನ್ನುವ ಪರಿವೇ ಅವರಿಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಮಿಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಾಟಲಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮನೆಯಲ್ಲಿಡುವ ಮುನ್ನ ಈ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ..
ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಮದ್ಯಪಾನ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಮದ್ಯ ಉಳಿದಿರುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಈ ಉಳಿದ ಮದ್ಯವನ್ನು ಮರುದಿನ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವ ಮದ್ಯವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕುಡಿಯಲು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆಯೆ?
ಹೌದು.. ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ಮದ್ಯದ ಬಾಟಲಿಯ ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ತೆರೆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ಎನ್ನುವ ಉತ್ತರವು ತುಂಬಾ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಮತ್ತು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಮದ್ಯದ ಗುಣಮಟ್ಟವು ಮದ್ಯದ ಬೆಲೆ ಅಥವಾ ಬ್ರಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಮದ್ಯದ ಗುಣಮಟ್ಟವು ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸಮಯದವರೆಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಮದ್ಯವು ಎಂದಿಗೂ ಕೆಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಸತ್ಯ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ.
ಬಿಯರ್, ವೈನ್, ವಿಸ್ಕಿ, ರಮ್, ಬ್ರಾಂಡಿ, ಟಕಿಲಾ ಮುಂತಾದ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಮದ್ಯಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸ್ವ-ಜೀವನವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ನೀವು ಮದ್ಯದ ಬಾಟಲಿಯ ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ತೆರೆದ ನಂತರ, ಅದು ಕ್ರಮೇಣ ರುಚಿಯಿಲ್ಲದ ಮತ್ತು ವಾಸನೆಯಿಲ್ಲದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಮದ್ಯದ ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ತೆರೆದ ನಂತರ, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಮದ್ಯದ ರುಚಿ ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಸ್ಕಿ, ರಮ್ ನಂತಹ ಮದ್ಯದ ರುಚಿ ಬದಲಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ.
ಅಲ್ಲದೆ, ಮದ್ಯದ ಬಾಟಲಿಯ ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ತೆರೆದಾಗ, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಪ್ರಮಾಣ ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಮಾದಕತೆ ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಗಾಜಿನ ಬಾಟಲಿಗಳಲ್ಲಿನ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗಾಜಿನ ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅನ್ನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಥವಾ ಇತರ ಲೋಹದ ಗಾಜಿನೊಳಗೆ ಸುರಿದರೆ, ಅದರ ರುಚಿ ಕ್ರಮೇಣ ಬದಲಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ.
ನೀವು ವೈನ್ನ ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ತೆರೆದಿಟ್ಟರೆ, ಅದರ ರುಚಿ ಎರಡು ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಂಪು ವೈನ್ ನಿಧಾನವಾಗಿ ತನ್ನ ರುಚಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದರೂ, ಬಿಳಿ ವೈನ್ ಬೇಗನೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ. (ಗಮನಿಸಿ- ಈ ಸುದ್ದಿ ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ. ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಬೇಡಿ.)