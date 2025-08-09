English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಇದ್ದರೆ ಎಳನೀರು ಸೇವಿಸಬಹುದಾ? ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವುದೇನು?

ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ (ಡಯಾಬಿಟೀಸ್) ಇರುವವರಿಗೆ ಆಹಾರ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎಳನೀರು ಸೇವನೆಯು ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆಯ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ, ಈ ಹೇಳಿಕೆಯ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.
1 /8

ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ (ಡಯಾಬಿಟೀಸ್) ಇರುವವರಿಗೆ ಆಹಾರ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎಳನೀರು ಸೇವನೆಯು ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆಯ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ, ಈ ಹೇಳಿಕೆಯ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.

2 /8

ಎಳನೀರು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಪಾನೀಯವಾಗಿದ್ದರೂ, ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ರೋಗಿಗಳು ಇದನ್ನು ಸೇವಿಸುವ ಮೊದಲು ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿದಿರಬೇಕು.ಎಳನೀರು ಒಂದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪಾನೀಯವಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್, ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್ ಮತ್ತು ಸುಕ್ರೋಸ್‌ನಂತಹ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶಗಳಿವೆ.

3 /8

ಸರಾಸರಿ 250 ಮಿ.ಲೀ. ಎಳನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 6-10 ಗ್ರಾಂ ಸಕ್ಕರೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಇದು ರಕ್ತದ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದರೆ, ಎಳನೀರಿನ ಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ (GI) ಕಡಿಮೆಯಿರುವುದರಿಂದ, ಇದು ರಕ್ತದ ಸಕ್ಕರೆಯ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೆಲವು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

4 /8

ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಎಳನೀರಿನಲ್ಲಿ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್, ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಇವೆ, ಇವು ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು.

5 /8

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆಯ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಎಳನೀರು ಸೇವನೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಸೀಮಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ, ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಸೇವಿಸಬಹುದು

6 /8

ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ದಿನಕ್ಕೆ 100-150 ಮಿ.ಲೀ. ಎಳನೀರನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ರಕ್ತದ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಇದನ್ನು ದಿನನಿತ್ಯದ ಆಹಾರದ ಭಾಗವಾಗಿ ಸೇವಿಸುವ ಮೊದಲು ಗ್ಲೂಕೋಮೀಟರ್‌ನಿಂದ ರಕ್ತದ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.

7 /8

ಎಳನೀರು ಸೇವನೆಯಿಂದ ತಕ್ಷಣದ ಅಪಾಯ ಎಂಬುದಕ್ಕಿಂತ, ಅತಿಯಾದ ಸೇವನೆಯಿಂದ ರಕ್ತದ ಸಕ್ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತವಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ರೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ಆಹಾರ ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ, ತಮ್ಮ ದೇಹದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಎಳನೀರನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು.ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಎಳನೀರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕಾದ ಪಾನೀಯವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸಮತೋಲನ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯೊಂದಿಗೆ ಸೇವಿಸುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಿತಕರ.

8 /8

ಸೂಚನೆ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ಧೃಡಿಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

coconut water coconut water benefits Coconut ಯಾರೆಲ್ಲಾ ಎಳನೀರು ಕುಡಿಯೋದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಬಿಪಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಎಳನೀರು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಶುಗರ್ ಇರುವವರು ಎಳನೀರು ಕುಡಿಯಬಾರದು ತೆಂಗಿನ ನೀರು ಕುಡಿಯೋದು ಯಾರಿಗೆಲ್ಲಾ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ diabetes should avoid coconut water coconut water not good for kidney patient yarella elaneeru kudiyabaradu

Next Gallery

ಈ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ 4 ತಿಂಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ: ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಭವಿಷ್ಯ