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Chicken Secrets: ಕೋಳಿ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಬಹುದೇ? ತಿಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ?

Written ByPrajwal B
Published: Jun 17, 2026, 06:04 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 06:04 PM IST

ಕೋಳಿ ಮಾಂಸಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಬಹುದೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಲವರಲ್ಲಿದೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಕೋಳಿ ಕಾಲುಗಳನ್ನು, ಅವುಗಳ ಮಾಂಸದಂತೆ  ತಿನ್ನಲು ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ.  ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕೋಳಿ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಬಹುದಾ? ತಿನ್ನಬಾರದಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.
 

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Chicken Feet: ಕೋಳಿ ಮಾಂಸ ಎಂದರೆ ಹಲವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ. ಕೋಳಿಗಳ ರೆಸಿಪಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಹಲವರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಕೋಳಿ ತಿನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವರಿಗೆ ಹಲವು ಗೊಂದಲಗಳಿವೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೋಳಿ ಕಾಲು ತಿನ್ನಬಹುದೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಕೋಳಿ ಕಾಳುಗಳನ್ನು "ವೇಸ್ಟ್‌" ಎಂದು ಬಿಸಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದರ ಆರೋಗ್ಯ ರಹಸ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.

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ಕೋಳಿ ಮಾಂಸಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಬಹುದೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಲವರಲ್ಲಿದೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಕೋಳಿ ಕಾಲುಗಳನ್ನು, ಅವುಗಳ ಮಾಂಸದಂತೆ  ತಿನ್ನಲು ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ.  

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ಕೋಳಿ ಮಾಂಸದಂತೆ, ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಕಾಲಜನ್‌ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಕೋಳಿ ಕಾಲು ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮ, ಕೀಲು ಮತ್ತು ಮೂಳೆಗಳ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ತಿನ್ನುವ ಮೊದಲು ಸರಿಯಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್‌ ಮಾಡುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.

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ಕೋಳಿ ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 70% ಪ್ರೋಟೀನ್‌ ಕಾಲಜನ್‌ ಇದೆ. ಇದು ಚರ್ಮ, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೀಲು ನೋವು, ಸಂಧಿವಾತದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರಿಗೆ ಸಹಜ ಪರಿಹಾರ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. 

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ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಳಿ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಖಾದ್ಯದಲ್ಲೇ ಸೇರಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಮೆರಿಕದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಕಾರ , ಕೋಳಿ ಕಾಲುಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

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ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನವು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬ್ರಾಯ್ಲರ್ ಕೋಳಿ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇನ್ನು ಅದರ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಸರಿಸುಮಾರು 15% ರಷ್ಟು ಕೋಳಿಗಳನ್ನು ಇತರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಳಿ ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಭಾರೀ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ. 

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ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೋಳಿಯ ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೋಟೀನ್‌ಗಳು, ಜೀವಸತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಖನಿಜಗಳು ದೇಹದ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಮತ್ತು ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. (ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ತಜ್ಞ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನ Zee Kannada News ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸುವ ಮುನ್ನ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.)

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