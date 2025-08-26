ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಭಯಾನಕ ಪದ್ಧತಿ! ಈ ಬುಡಕಟ್ಟಿನ ಜನರು ಸಣ್ಣ ಪ್ರೀತಿಸಿದವರನ್ನೇ ಜೀವಂತವಾಗಿ ತಿಂದು ದೇಹದ ಈ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಂಗವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಉಳಿಸುತ್ತಾರೆ

Korowai tribe: ಜಗತ್ತಿನ ಈ ಭಯಾನಕ ಬುಡಕಟ್ಟಿನ ಜನರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಜನರನ್ನೇ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ.
Korowai tribe: ಇಂದು ಜಗತ್ತು ಚಂದ್ರನನ್ನು ತಲುಪಿದೆ, ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಡಲು ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ, ಆದರೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದವರು ಶಿಲಾಯುಗದಂತಹ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಧುನಿಕತೆ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ದೂರವಿದ್ದರೂ, ಈ ಜನರು ಇನ್ನೂ ಪ್ರಾಚೀನ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರದ ದೇಶವಾದ ಪಪುವಾ ನ್ಯೂಗಿನಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಕೊರೊವಾಯಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಕೂಡ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು.
ಈ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗವು ವಿಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಭಯಾನಕ ಪದ್ಧತಿಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ, ಕಳ್ಳತನದಂತಹ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವವರನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಕೊಲ್ಲಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಅವರ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಭಯಾನಕವೆನಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಈ ಸಮುದಾಯದ ಜನರು ಇದನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಕಾನೂನು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಕೊರೊವೈ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗವು ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ಬಹುತೇಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. 1974 ರವರೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಹೊರಗಿನ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಜ್ಞಾನವಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ, ಮಾನವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ತಲುಪಿ ಅವರ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಡ್ರೂ ಬಿನ್ಸ್ಕಿ ಈ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು.
ಕೊರೊವಾಯಿ ಜನರು ರುಚಿ ಅಥವಾ ಪೋಷಣೆಗಾಗಿ ಮಾನವ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿನ್ನುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಅದನ್ನು ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಯಾರಾದರೂ ಕಳ್ಳತನದ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ಅವರು ಖಾಕುವಾ ಎಂಬ ರಾಕ್ಷಸನಿಂದ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಂಬಿದರೆ, ಅವರನ್ನು ಕೊಂದು ತಿನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕೊರೊವಾಯಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದವರು ಖಾಕುವಾ ಎಂಬ ರಾಕ್ಷಸನು ಮನುಷ್ಯರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರನ್ನು ದೆವ್ವ ಅಥವಾ ಮಾಟಗಾತಿಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಅತ್ಯಂತ ಭಯಾನಕ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಈ ರಾಕ್ಷಸನು ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ರೂಪದಲ್ಲಿಯೂ ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಯಾರಿಗಾದರೂ ಖಕುವಾ ಗೀಳಿದ್ದರೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕ್ರಮೇಣ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಇಡೀ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ದೆವ್ವ ಹಿಡಿದಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ತಕ್ಷಣವೇ ಕೊಲ್ಲಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾರಾದರೂ ನಿಗೂಢ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಸತ್ತರೂ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ದೆವ್ವವೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಸಮುದಾಯವು ನಂಬುತ್ತದೆ. ಈ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಜನರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಾರೆ.
ಕೊರೊವೈ ಬುಡಕಟ್ಟಿನ ಈ ಪದ್ಧತಿ ತುಂಬಾ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಮಾನವ ದೇಹದ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಕೂದಲು, ಉಗುರುಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಶ್ನವನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಭಾಗಗಳು ಅಶುದ್ಧವಾಗಿದ್ದು ಅವುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಬಾರದು ಎಂದು ಅವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, 13 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳು ಮಾನವ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಖಕುವಾದ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯದಿಂದ ದೂರವಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.
ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಡ್ರೂ ಬಿನ್ಸ್ಕಿ ಜೊತೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಕಾರ್ನೆಲಿಯಸ್ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಒಮ್ಮೆ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದವರು ತನಗೆ ಮಾಂಸದ ತುಂಡನ್ನು ನೀಡಿ ಅದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಅವನು ಅದನ್ನು ತಿಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದವರು ಅವನನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಭಾಗವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದರು. ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಗುರುತಿನ ಸಂಕೇತವೂ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಇದರಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.
ಕೊರೊವೈ ಬುಡಕಟ್ಟಿನ ಜನರು ಇನ್ನೂ ಬಿಲ್ಲು ಮತ್ತು ಬಾಣಗಳಿಂದ ಬೇಟೆಯಾಡುತ್ತಾರೆ, ಮರಗಳ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಪಂಚದ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಅವರ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಅನೇಕ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಇನ್ನೂ ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿದಿವೆ.
ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ZEE KANNADA NEWS ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.