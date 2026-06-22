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ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೇಪ್ ವರ್ಡೆ ಮಹಾದ್ಭುತ.. ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳನ್ನ ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ಕಳಿಸುತ್ತಿರೋ ಪುಟ್ಟ ರಾಷ್ಟ್ರ!

Written ByBhimappa
Published: Jun 22, 2026, 10:39 AM IST|Updated: Jun 22, 2026, 10:39 AM IST
ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 2026ರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಿರುವ ಕೇಪ್ ವರ್ಡೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಂಡವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಠಿಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನೀಡಿದೆ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇನ್‌ಗೆ ಒಂದು ಗೋಲು ಕೂಡ ಗಳಿಸಲು ಬಿಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಬಲಿಷ್ಠ ಉರುಗ್ವೆ ತಂಡಕ್ಕೂ ಚೆಲ್ಲೇಹಣ್ಣು ತಿನಿಸಿದೆ. 

Cape Verde produce another FIFA World Cup shock: ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 2026ರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಿರುವ ಕೇಪ್ ವರ್ಡೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಂಡವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಠಿಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನೀಡಿದೆ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇನ್‌ಗೆ ಒಂದು ಗೋಲು ಕೂಡ ಗಳಿಸಲು ಬಿಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಬಲಿಷ್ಠ ಉರುಗ್ವೆ ತಂಡಕ್ಕೂ ಚೆಲ್ಲೇಹಣ್ಣು ತಿನಿಸಿದೆ. 
 

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ಅಮೆರಿಕದ ಫ್ಲೋರಿಡಾ ಹಾರ್ಡ್ ರಾಕ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಉರುಗ್ವೆ ಮತ್ತು ಕೇಪ್ ವರ್ಡೆ ತಂಡಗಳು ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದವು. ಆದರೆ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಕೇಪ್ ವರ್ಡೆ, ಉರುಗ್ವೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೆಲ್ಲಲು ಬಿಡಲೇ ಇಲ್ಲ.  

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ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಉರುಗ್ವೆ ತಂಡವು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡಾ 66ರಷ್ಟು ತನ್ನ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿತು. ಆದರೂ ಕೇಪ್ ವರ್ಡೆ 21ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೂ ವರ್ಡೆ ತಂಡದ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಉರುಗ್ವೆಗೆ ಭೇದಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. 44ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಉರುಗ್ವೆ 1 ಗೋಲ್ ಗಳಿಸಿ ಸಮಬಲ ಕಾದುಕೊಂಡಿತು.   

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ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಉರುಗ್ವೆ ತಂಡವು ಮತ್ತೊಂದು ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಉರುಗ್ವೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಂಡ ಜಯಗಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಆಮೇಲೆ ಆಗಿದ್ದೇ ಬೇರೆ.  

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ಪಂದ್ಯದ ಎರಡನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಕೇಪ್ ವರ್ಡೆ ತಂಡವು ಎದುರಾಳಿಗೆ ಗೋಲನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಬಿಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ 61ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕೇಪ್ ವರ್ಡೆ ತಂಡದ ಗಿಲ್ಲೆರ್ಮೊ ವರೆಲಾ (Guillermo Varela) ಅವರು ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು. ಗೋಲನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು.   

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ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇಪ್‌ ವರ್ಡೆ ತಂಡದ ಲೆನಿನಿ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವೆಸ್ (Lenini Gonçalves) ಅವರು 21ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರೆ 61ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲೆರ್ಮೊ ವರೆಲಾ ಗೋಲು ಬಾರಿಸಿದರು. ಉರುಗ್ವೆ ಪರ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಅರೌಜೊ (Ronald Araújo) ಅವರು 44ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಗೋಲು ಬಾರಿಸಿದರೆ, ಅಗಸ್ಟಿನ್ ಕ್ಯಾನೊಬ್ಬಿಯೊ (Agustín Canobbio) ಅವರು 45ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು.   

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ಸದ್ಯ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್‌ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಪ್ ವರ್ಡೆ ತಂಡ ಎರಡು ಅಂಕಗಳಿಂದ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಜೂನ್‌ 26ರಂದು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು ಪಡೆದರೆ ರೌಂಡ್‌ ಆಫ್‌ 32ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಲಿದೆ.   

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