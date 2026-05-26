RCB Captain Rajat Patidar and Phil Salt: ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಹೋರಾಡಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್- 1 ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡುತ್ತಿದೆ. ಎದುರಾಳಿ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಲ್ ಕೂಡ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಆರ್ಸಿಬಿಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್ ಎದುರಾಗಿದೆ.
ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್- 1 ಪಂದಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಹೊಸ ತಲೆನೋವು ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸಿದ್ದ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯರ್ ಆರ್ಸಿಬಿ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್- 11 ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೋ, ಬೇಡವೋ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ,
ಆರ್ಸಿಬಿ ಸ್ಟಾರ್ ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಈಗಾಗಲೇ ಫಿಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇಂದಿನ ಕ್ವಾಲಿಫಿಯರ್- 1 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಇಲ್ಲ. ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಧರ್ಮಶಾಲಾದ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಮಹತ್ವದ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತುರದಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ.
ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯರ್ ಮತ್ತು ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಆರ್ಸಿಬಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರಜತ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಸದ್ಯ ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಫಿಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್- 11 ಒಮ್ಮೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿದರೆ ಮತ್ತೆ ಬದಲಾವಣೆ ಇರಲ್ಲ. ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಯರ್- 1 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದನ್ನು ಆರ್ಸಿಬಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ದೃಢಪಡಿಸಿಲ್ಲ.
ಬೆರಳಿನ ಗಾಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿದ್ದ ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅವರು ಹಿಂದಿನ ವಾರ ಆರ್ಸಿಬಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಬೆರಳಿನ ಗಾಯದಿಂದಾಗಿ ಕಳೆದ ಏಳು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ.
ಕಳೆದ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ಅದ್ಭುತವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿರುವ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯರ್ಗೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್- 11ನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ಗೂ ಚಾನ್ಸ್ ನೀಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಹೊರಗುಳಿಯುವರು ಯಾರು?.
ಧರ್ಮಶಾಲಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂಜಾಬ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅಜೇಯ 73 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಇದಾದ ನಂತರ ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧ ಕೇವಲ 19 ಬಾಲ್ಗಳನ್ನು 44 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು.