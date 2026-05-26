Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /RCBಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್.. ಸಾಲ್ಟ್‌ ಸೇರಿ ಈ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಆಡ್ತಾರೆ, ಕನ್‌ಫರ್ಮ್‌ ಇಲ್ಲ!

RCBಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್.. ಸಾಲ್ಟ್‌ ಸೇರಿ ಈ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಆಡ್ತಾರೆ, ಕನ್‌ಫರ್ಮ್‌ ಇಲ್ಲ!

Written ByBhimappaUpdated byBhimappa
Published: May 26, 2026, 12:41 PM IST|Updated: May 26, 2026, 12:41 PM IST
ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಹೋರಾಡಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್-‌ 1 ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡುತ್ತಿದೆ. ಎದುರಾಳಿ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಲ್ ಕೂಡ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಆರ್‌ಸಿಬಿಗೆ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌ ಎದುರಾಗಿದೆ.

RCB Captain Rajat Patidar and Phil Salt: ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಹೋರಾಡಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್-‌ 1 ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡುತ್ತಿದೆ. ಎದುರಾಳಿ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಲ್ ಕೂಡ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಆರ್‌ಸಿಬಿಗೆ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌ ಎದುರಾಗಿದೆ.
 

1/7

ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್- 1 ಪಂದಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಹೊಸ ತಲೆನೋವು ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸಿದ್ದ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯರ್ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್- 11 ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೋ, ಬೇಡವೋ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ,  

2/7

ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಸ್ಟಾರ್ ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಈಗಾಗಲೇ ಫಿಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇಂದಿನ ಕ್ವಾಲಿಫಿಯರ್- 1 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಇಲ್ಲ.‌ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಧರ್ಮಶಾಲಾದ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಮಹತ್ವದ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತುರದಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ.   

3/7

ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯರ್ ಮತ್ತು ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರಜತ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಸದ್ಯ ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.   

4/7

ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಫಿಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್‌- 11 ಒಮ್ಮೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿದರೆ ಮತ್ತೆ ಬದಲಾವಣೆ ಇರಲ್ಲ. ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಯರ್- 1 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದನ್ನು ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ದೃಢಪಡಿಸಿಲ್ಲ.  

5/7

ಬೆರಳಿನ ಗಾಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿದ್ದ ಫಿಲ್‌ ಸಾಲ್ಟ್‌ ಅವರು ಹಿಂದಿನ ವಾರ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಬೆರಳಿನ ಗಾಯದಿಂದಾಗಿ ಕಳೆದ ಏಳು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ.  

6/7

ಕಳೆದ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ಅದ್ಭುತವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯರ್‌ಗೆ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್- 11ನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಫಿಲ್‌ ಸಾಲ್ಟ್‌ಗೂ ಚಾನ್ಸ್ ನೀಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಹೊರಗುಳಿಯುವರು ಯಾರು?.   

7/7

ಧರ್ಮಶಾಲಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂಜಾಬ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅಜೇಯ 73 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಇದಾದ ನಂತರ ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧ ಕೇವಲ 19 ಬಾಲ್‌ಗಳನ್ನು 44 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು.  

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮೀ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ: ₹2000 ಹಣ ಪಡೆಯಲು ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್‌ ಕಡ್ಡಾಯ

ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮೀ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ: ₹2000 ಹಣ ಪಡೆಯಲು ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್‌ ಕಡ್ಡಾಯ

gruha lakshmi scheme28 min ago
2

ಹಿಡಿಯಬಾರದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದ ಹೆಬ್ಬಾವು.. ಪ್ರಾಣ ಸಂಕಟದಿಂದ ನರಳಾಡಿದ ಯುವಕ, ಕೊನೆಗೆ ಏನಾಯ್ತು?

Pythons1 hr ago
3

ಜೂ. 18ಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್‌ ಚುನಾವಣೆ; ಕೊನೆಗೂ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟ

Karnataka MLC election date1 hr ago
4

ಜಾತಿ, ಆದಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಕಷ್ಟ ಪಡಬೇಡಿ.. ಬರೀ 40 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಪಂಚಾಯ್ತಿಯಲ್ಲೇ ಪಡೆಯಿರಿ!

caste certificate1 hr ago
5

ಈ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಬೇಗ ಔಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ರೆ, RCB ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಹೋಗುವುದು ಪಕ್ಕಾ.. ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿದೆ!

RCB vs GT2 hrs ago