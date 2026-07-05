/ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ.. ಏನದು?

ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಡುವಿನ ಎರಡನೇ T20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ದೊಡ್ಡ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿದೆ. 190 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರೂ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗೆಲ್ಲಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ರವಿ ಬಿಷ್ಣೋಯ್ ಅವರನ್ನ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪನ್ನು ಗಮನಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ.
Shreyas Iyer and Shivam Dube: ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಡುವಿನ ಎರಡನೇ T20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ದೊಡ್ಡ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿದೆ. 190 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರೂ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗೆಲ್ಲಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ರವಿ ಬಿಷ್ಣೋಯ್ ಅವರನ್ನ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪನ್ನು ಗಮನಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ.
ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರವಿ ಬಿಷ್ಣೋಯ್ ಕೆಟ್ಟ ಓವರ್ಗಳನ್ನು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು. ಅರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ 40 ರನ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರೇ, ರವಿ ಬಿಷ್ಣೋಯ್ 60 ರನ್ಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು. ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಮಾಡಿದ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಇದೀಗ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ತಮ್ಮ ಟಾಪ್ 5 ಬೌಲರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿರು. ಅರ್ಷದೀಪ್, ರಾಣಾ, ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್, ಬಿಷ್ಣೋಯ್ ಮತ್ತು ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲಿಲ್ಲ.
ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಶಿವಂ ದುಬೆ ಅವರನ್ನು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಶಿವಂ ದುಬೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಓವರ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಅಯ್ಯರ್ ನೀಡಲಿಲ್ಲ.
ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಆರನೇ ಬೌಲರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲೇ ಇಲ್ಲ. ಶಿವಂ ದುಬೆ ತಮ್ಮ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮೂಲಕ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ನಿಪುಣರು. ಆದರೆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ದುಬೆರನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿರುವುದು ಸೋಲಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಪರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಶಿವಂ ದುಬೆ ಕೇವಲ 5 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಔಟಾದರು. ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಮೂವರು ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಶಿವಂ ದುಬೆಗೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಪರಾಕ್ರಮ ಮೆರೆದ ಅರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಪ್ರಮುಖವಾದ 3 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರೂ, 4 ಓವರ್ಗೆ 40 ರನ್ ನೀಡಿ ದುಬಾರಿ ಎನಿಸಿದರು. ರಾಣಾ ಕೂಡ 3 ಓವರ್ಗೆ 30 ರನ್ ನೀಡಿ ತಂಡದ ಕಹಿ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎನಿಸಿದರು.