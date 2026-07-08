/ಪಂದ್ಯದ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು.. 76ಕ್ಕೆ ಆಲೌಟ್‌, ಹೀನಾಯ ಸೋಲಿಗೆ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಕಾರಣ!

Shreyas Iyer toss decision was wrong: 3ನೇ T20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ದೊಡ್ಡ ಅವಮಾನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಎನ್ನುವಂತೆ ಭಾರತ ತಂಡ 125 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಸೋಲು ಕಂಡಿದೆ. ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿನಿಂದಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದಂತೆ ಆಗಿದೆ.
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡವು ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ 201 ರನ್ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನೀಡಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೇವಲ 76 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿ ಸೋಲೋಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತು.
ಟ್ರೆಂಟ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ನ ಪಿಚ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಅನುಕೂಲವಾದಂತೆ ಮೈದಾನವಾಗಿದೆ. ಬೌಂಡರಿ ಲೈನ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ತಂಡ 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸುವುದು ಸುಲಭ. ಇಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರು.
ಟ್ರೆಂಟ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಪಿಚ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ನಂತರ ಮೊದಲು ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವುದು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಆಗಿತ್ತು.
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಟ್ರೆಂಟ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೈದಾನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೌಂಡರಿಯೂ ಒಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಬಲಗೈ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳಿಗೆ ಸುಲಭ. ಆದ್ರೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆರು ಎಡಗೈ ಆಟಗಾರರು ಇರುವುದು ದೊಡ್ಡ ರನ್ ಗಳಿಸಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ.
3ನೇ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಬಲಗೈ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಎಡಗೈ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನೀಡಿದ್ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ಚೇಸ್ ಮಾಡಲು ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಪ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಆಲೌಟ್ ಆಗವುದಕ್ಕೂ ಇದೇ ಕಾರಣ.
ಸ್ಯಾಮ್ ಕರನ್ ಬದಲಿಗೆ ಆ ಸ್ಥಾನ ತುಂಬಿದ ಜೋಫ್ರಾ ಆರ್ಚರ್ ಅವರ ಹಾರ್ಡ್ ಲೆಂತ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಎಡಗೈ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳ ನಿದ್ದೆಗೆಡಿಸಿತು. ಜೋಫ್ರಾ ಆರ್ಚರ್ 3, ಜೋಶ್ ಟಂಗ್ 4, ರಶೀದ್ 2 ಮತ್ತು ವಿಲ್ ಜಾಕ್ಸ್ 1 ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿದರು.