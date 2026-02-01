English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೂ ಮೊದಲೇ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಬಿಗ್‌ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌..‌ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬಂತು ಮತ್ತಷ್ಟು ಆನೆಬಲ!

ಕಿವೀಸ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಗೆದ್ದು ಬೀಗಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಇಂಜುರಿ ಆಟಗಾರರ ಕುರಿತು ನಾಯಕ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 
 
2026ರ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿಗೆ‌ ಲೆಫ್ಟ್‌ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಹಾಗೂ‌ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್ ಲಭ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.   

ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ T20 ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಗಾಯಗಳಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ರು. ಹೀಗಾಗಿ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ತಿಲಕ್ ತೊಡೆಸಂದಿ ಗಾಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ರೆ, ಸುಂದರ್ ಪಕ್ಕೆಲುಬಿನ ಗಾಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿದ್ದರು.   

ತಿಲಕ್‌ ವರ್ಮಾ ಈಗಾಗಲೇ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್, ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ವಾರ ತಂಡವನ್ನ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದು ಅಭ್ಯಾಸ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಫಿಟ್ನೆಸ್‌ ಪಾಸ್‌ ಆಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಎಂದು ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.  

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ ಗುಣಮುಖರಾಗಿದ್ದು ಬೌಲಿಂಗ್‌, ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ಅವರಿಗೆ ಫೋನ್‌ ಮಾಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ತಿಲಕ್‌, ಸುಂದರ್‌ ಜೊತೆ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದೆ ಎಂದು ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಹೇಳಿದರು.     

ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ವಿರುದ್ಧದ ಸರಣಿಯ ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯದಿಂದ ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ತಿಲಕ್‌ ವರ್ಮಾ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಫಿಟ್ನೆಸ್‌ ಕೊಂಚ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.    

T20 World Cup ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ: ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ (ನಾಯಕ), ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ, ತಿಲಕ್‌ ವರ್ಮಾ, ಸಂಜು ಸ್ಯಾಂಸನ್‌, ದುಬೆ, ಕಿಶನ್‌, ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ, ಅರ್ಷದೀಪ್‌ ಸಿಂಗ್‌, ಬೂಮ್ರಾ, ರಾಣಾ, ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ‌, ಕುಲ್ದೀಪ್‌, ಅಕ್ಷರ್‌ ಪಟೇಲ್‌, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್‌, ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್‌,   

